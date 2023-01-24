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Союзники радять Україні переключитися з Бахмута на південь – CNN

Станіслав ПогоріловВівторок, 24 січня 2023, 15:35
Ілюстративне фото Генштаба ЗСУ

Американські та західні посадовці закликали Україну переключити увагу з боротьби за місто Бахмут на Донеччині на потенційний наступ на південному напрямку, повідомили CNN американські та українські посадовці.

Джерело: CNN

Дослівно: "Американські та західні офіційні особи закликають Україну переключити увагу з жорстокої багатомісячної боротьби в східному місті Бахмут на потенційний наступ на півдні, використовуючи інший стиль ведення бойових дій, який би використовував переваги нової військової техніки на мільярди доларів, яку нещодавно придбали західні союзники".

Деталі: Повідомляється, що протягом майже 6 місяців захисники йдуть "нога в ногу" з росіянами на бахмутському напрямку. Внаслідок інтенсивних обстрілів місто майже повністю зруйноване.

"Це жорстокий і виснажливий бій", - заявив високопоставлений представник західної розвідки, додавши, що кожна сторона обмінюється 100 - 400 метрами землі на день і майже щодня обмінюється кількома тисячами артилерійських пострілів.

Що було раніше:

  • 20 січня німецькі ЗМІ повідомляли, що німецька Федеральна служба розвідки (BND) стурбована високими втратами української армії в боях за місто Бахмут.
  • Водночас американські аналітики ISW твердять, що оборона Бахмута є стратегічно правильною операцією, незважаючи на ціну, яку платить Україна, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

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Теми: БахмутвійнаУкраїнаРосія
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