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Союзники советуют Украине переключиться с Бахмута на юг - CNN

Станислав ПогориловВторник, 24 января 2023, 15:35
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Американские и западные чиновники призвали Украину переключить внимание с борьбы за город Бахмут на Донетчине на потенциальное наступление на южном направлении, сообщили CNN американские и украинские чиновники.

Источник: CNN

Дословно: "Американские и западные официальные лица призывают Украину переключить внимание с жестокой многомесячной борьбы в восточном городе Бахмут на потенциальное наступление на юге, используя другой стиль ведения боевых действий, который бы использовал преимущества новой военной техники на миллиарды долларов, которую недавно приобрели западные союзники".

Детали: Сообщается, что в течение почти 6 месяцев защитники идут "нога в ногу" с россиянами на бахмутском направлении. В результате интенсивных обстрелов город почти полностью разрушен.

"Это жестокий и изнурительный бой", - заявил высокопоставленный представитель западной разведки, добавив, что каждая сторона обменивается 100 - 400 метрами земли в день и почти ежедневно обменивается несколькими тысячами артиллерийских выстрелов.

Что предшествовало

  • 20 января немецкие СМИ сообщали, что немецкая Федеральная служба разведки (BND) обеспокоена высокими потерями украинской армии в боях за город Бахмут.
  • В то же время американские аналитики ISW утверждают, что оборона Бахмута является стратегически правильной операцией, несмотря на цену, которую платит Украина, считают аналитики Института изучения войны.

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Темы: БахмутвойнаУкраинаРосcия
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