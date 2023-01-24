Союзники советуют Украине переключиться с Бахмута на юг - CNN

Американские и западные чиновники призвали Украину переключить внимание с борьбы за город Бахмут на Донетчине на потенциальное наступление на южном направлении, сообщили CNN американские и украинские чиновники.

Источник: CNN

Дословно: "Американские и западные официальные лица призывают Украину переключить внимание с жестокой многомесячной борьбы в восточном городе Бахмут на потенциальное наступление на юге, используя другой стиль ведения боевых действий, который бы использовал преимущества новой военной техники на миллиарды долларов, которую недавно приобрели западные союзники".

Детали: Сообщается, что в течение почти 6 месяцев защитники идут "нога в ногу" с россиянами на бахмутском направлении. В результате интенсивных обстрелов город почти полностью разрушен.

"Это жестокий и изнурительный бой", - заявил высокопоставленный представитель западной разведки, добавив, что каждая сторона обменивается 100 - 400 метрами земли в день и почти ежедневно обменивается несколькими тысячами артиллерийских выстрелов.

Что предшествовало:

20 января немецкие СМИ сообщали, что немецкая Федеральная служба разведки (BND) обеспокоена высокими потерями украинской армии в боях за город Бахмут.

В то же время американские аналитики ISW утверждают, что оборона Бахмута является стратегически правильной операцией, несмотря на цену, которую платит Украина, считают аналитики Института изучения войны.