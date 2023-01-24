Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Союзники советуют Украине переключиться с Бахмута на юг - CNN

Станислав ПогориловВторник, 24 января 2023, 14:35
Союзники советуют Украине переключиться с Бахмута на юг - CNN
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Американские и западные чиновники призвали Украину переключить внимание с борьбы за город Бахмут на Донетчине на потенциальное наступление на южном направлении, сообщили CNN американские и украинские чиновники.

Источник: CNN

Дословно: "Американские и западные официальные лица призывают Украину переключить внимание с жестокой многомесячной борьбы в восточном городе Бахмут на потенциальное наступление на юге, используя другой стиль ведения боевых действий, который бы использовал преимущества новой военной техники на миллиарды долларов, которую недавно приобрели западные союзники".

Реклама:

Детали: Сообщается, что в течение почти 6 месяцев защитники идут "нога в ногу" с россиянами на бахмутском направлении. В результате интенсивных обстрелов город почти полностью разрушен.

"Это жестокий и изнурительный бой", - заявил высокопоставленный представитель западной разведки, добавив, что каждая сторона обменивается 100 - 400 метрами земли в день и почти ежедневно обменивается несколькими тысячами артиллерийских выстрелов.

Что предшествовало

ВИДЕО ДНЯ
  • 20 января немецкие СМИ сообщали, что немецкая Федеральная служба разведки (BND) обеспокоена высокими потерями украинской армии в боях за город Бахмут.
  • В то же время американские аналитики ISW утверждают, что оборона Бахмута является стратегически правильной операцией, несмотря на цену, которую платит Украина, считают аналитики Института изучения войны.

Темы: БахмутвойнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
По всей Украине 40 мин звучала воздушная тревога: в Беларуси в воздухе был МиГ
Украина советует Лукашенко не поддаваться Путину: Киев агрессивных намерений не имеет
В оккупированном Бердянске взорвали авто с коллаборанткой
Зеленский: Мы не собирались и не собираемся нападать на Беларусь
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: