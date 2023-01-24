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Японія долучилася до Камбоджі у тренуванні українських саперів

Євген КізіловВівторок, 24 січня 2023, 16:32
Японія долучилася до Камбоджі у тренуванні українських саперів
Міністри закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші та Камбоджі Прак Сокхон, фото Kyodo

Камбоджі разом з Японією тренують українських саперів для знешкодження вибухонебезпечних предметів, яких дуже багато накопичилось на території України через напад Росії.

Джерело: Kyodo News

Деталі: Уряди двох країн оголосили, що уже розпочали підготовку українських спеціалістів.

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Міністри закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші та Камбоджі Прак Сокхон домовилися у вівторок, що їхні країни продовжать співпрацювати у цій справі.

Що передувало: Ще восени 2022 року президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Камбоджі Хун Сеном умовив його виділити Україні своїх фахівців з розмінування для тренування українських саперів.

Пізніше стало відомо, що в січні 2023 року Камбоджа забезпечить технічну підготовку та поділиться своїм досвідом із 15 експертами з розмінування та посадовими особами Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Тренування планувалися на території Камбоджі.

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Теми: ЯпоніяУкраїнавійна
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