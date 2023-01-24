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Япония присоединилась к Камбодже в тренировке украинских саперов

Евгений КизиловВторник, 24 января 2023, 16:32
Япония присоединилась к Камбодже в тренировке украинских саперов
Министры иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши и Камбоджи Прак Сокхон, фото Kyodo

Камбоджи вместе с Японией тренируют украинских саперов для обезвреживания взрывоопасных предметов, которых очень много скопилось на территории Украины из-за нападения России.

Источник: Kyodo News

Детали: Правительства двух стран объявили, что уже начали подготовку украинских специалистов.

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Министры иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши и Камбоджи Прак Сокхон договорились во вторник, что их страны продолжат сотрудничать в этом деле.

Справка: Камбоджа известна миру, как одна из самых заминированных стран после почти трех десятилетий войны, которая закончилась в 1998 году. С тех пор большое количество мин и других боеприпасов, которые не взорвались, были изъяты и уничтожены, и это значительно уменьшило количество жертв.

Камбоджийские саперы стали одними из самых опытных в мире, и в течение последнего десятилетия несколько тысяч из них были направлены под эгидой ООН в Африку и на Ближний Восток.

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Что предшествовало: Еще осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном уговорил его выделить Украине своих специалистов по разминированию для тренировки украинских саперов.

Позже стало известно, что в январе 2023 года Камбоджа обеспечит техническую подготовку и поделится своим опытом с 15 экспертами по разминированию и должностными лицами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Тренировки планировались на территории Камбоджи.

Темы: ЯпонияУкраинавойна
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