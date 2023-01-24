СБУ обыскала горсовет Полтавы в деле Мамая

Служба безопасности Украины 24 января провела обыски в Полтавском горсовете по делу в отношении мэра Полтавы Александра Мамая.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии УП, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "Следователи Полтавского управления СБУ под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры проводили обыски в Полтавском горсовете.

Эти действия происходили в рамках предварительно открытого уголовного производства по ст.114-2 УКУ".

Детали: О результатах обысков спецслужба не сообщает.

По словам источника УП, следственные действия в Полтавском горсовете происходили в рамках расследования уголовного производства по подозрению действующего мэра Александра Мамая в несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ в условиях военного положения.

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