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СБУ обыскала горсовет Полтавы в деле Мамая

Валентина РоманенкоВторник, 24 января 2023, 16:52
СБУ обыскала горсовет Полтавы в деле Мамая
иллюстративное фото СБУ

Служба безопасности Украины 24 января провела обыски в Полтавском горсовете по делу в отношении мэра Полтавы Александра Мамая.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии УП, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "Следователи Полтавского управления СБУ под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры проводили обыски в Полтавском горсовете.

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Эти действия происходили в рамках предварительно открытого уголовного производства по ст.114-2 УКУ".

Детали: О результатах обысков спецслужба не сообщает.

По словам источника УП, следственные действия в Полтавском горсовете происходили в рамках расследования уголовного производства по подозрению действующего мэра Александра Мамая в несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ в условиях военного положения.

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Предыстория:

  • 29 декабря 2022 года Служба безопасности Украины вручила подозрение Мамаю относительно несанкционированного распространения информации о размещении подразделений ВСУ, совершенное в условиях военного положения.
  • По данным следствия, Мамай распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами.
  • Мамай не признал своей вины и по его словам, информацию о расположении военных получил из незасекреченного письма в горсовет.
  • Киевский районный суд Полтавы отказался арестовывать Мамая. Позже суд отказался также отстранять мэра.

Темы: ПолтаваСБУобыски
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