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Ексзаступника міністра Лозинського відправили під домашній арешт

Альона Мазуренко Вівторок, 24 січня 2023, 20:21
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Вищий антикорупційний суд обрав для ексзаступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Джерело: засідання суду 

Деталі: Рішення про домашній арешт Лозинського ухвалив суддя Ярослав Шкодін.

Лозинський зобов‘язаний цілодобово бути під домашнім арештом. Тривалість домашнього арешту - до 22.03.2023.

Він також зобов'язаний прибувати за кожною вимогою, не відлучатися з Києва без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи, не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними, здати закордонні паспорти і носити електронний браслет.

Сам Лозинський після завершення суду сказав, що не погоджується з обвинуваченням і заявив, що не отримував хабар.

Сторона обвинувачення клопотала про обрання для Лозинського тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 50 мільйонів гривень.

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У САП вважають, що Лозинський лобіював укладання договорів із підприємствами, які продавали обладнання за завищеними цінами.

Раніше ВАКС арештував Сергія Кривого - ймовірного організатора надання хабаря ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з альтернативою внесення застави 100 000 472 грн.

Також ВАКС призначив Роману Кітнеру у справі про хабар ексзаступнику міністра розвитку громад Василю Лозинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 805 200 гривень як заставу.

Пособнику Кривого Миколі Лукашику, якому були підконтрольні підприємства, з якими укладали договори поставки обрали арешт з альтернативою внесення застави майже 27 млн грн.

Що передувало: 21 січня стало відомо, що НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.

Пізніше джерела УП повідомили, що Лозинського звинувачують в отриманні хабара в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. Повна сума закупівлі складала 1,8 мільярда гривень.

Рішенням Кабінету міністрів 22 січня Лозинського було звільнено з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

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Теми: хабарАнтикорупційний судКабінет міністрів
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