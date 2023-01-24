Экс-заместителя министра Лозинского отправили под домашний арест

Высший антикоррупционный суд избрал для экс-заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского меру пресечения в виде домашнего ареста.

Источник: заседание суда

Детали: Решение о домашнем аресте Лозинского принял судья Ярослав Шкодин.

Лозинский обязан круглосуточно находиться под домашним арестом. Срок домашнего ареста - до 22.03.2023.

Он также обязан прибывать по каждому требованию, не отлучаться из Киева без разрешения, сообщать об изменении места жительства и/или работы, не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми, сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Сам Лозинский после завершения суда сказал, что не согласен с обвинением и заявил, что не получал взятку.

Сторона обвинения ходатайствовала об избрании для Лозинского содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 50 миллионов гривен.

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В САП считают, что Лозинский лоббировал заключение договоров с предприятиями, которые продавали оборудование по завышенным ценам.

Ранее ВАКС арестовал Сергея Кривого - вероятного организатора предоставления взятки экс-заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры с альтернативой внесения залога 100 000 472 грн.

Также ВАКС назначил Роману Китнеру по делу о взятке экс-заместителю министра развития общин Василию Лозинскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести 805 200 гривен в качестве залога.

Пособнику Кривого Николаю Лукашику, которому были подконтрольны предприятия, с которыми заключали договоры поставки избрали арест с альтернативой внесения залога почти 27 млн грн.

Что предшествовало: 21 января стало известно, что НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.

Позже источники УП сообщили, что Лозинского обвиняют в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при закупке генераторов. Полная сумма закупки составляла 1,8 миллиарда гривен.

Решением Кабинета министров 22 января Лозинский был уволен с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры.