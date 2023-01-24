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Двоє британських волонтерів, які вважалися зниклими безвісти, були вбиті на Донбасі

"Європейська правда"Вівторок, 24 січня 2023, 20:56
Двоє британських волонтерів, які вважалися зниклими безвісти, були вбиті на Донбасі

Британські волонтери Ендрю Бегшо та Кристофер Перрі, які на початку січня зникли на Донбасі, були вбиті під час спроби гуманітарної евакуації з міста Соледар на Донеччині – це підтвердили їхні рідні.

Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ Британії, яку цитує "Європейська правда".

Сім’я Перрі у заяві сказала, що він поїхав в Україну ще в березні 2022 року, де допоміг урятувати понад 400 людей і багато покинутих домашніх тварин.

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"Неможливо передати словами, наскільки нам його не вистачатиме, але він назавжди залишиться в наших серцях. Ми відчуваємо гордість за те, що він обрав нашу сім'ю, аби стати її частиною", – зазначили вони.

Заява рідних загиблого британця була підписана словами "Слава Україні, героям слава", транслітерованими англійськими літерами.

Вони не повідомили, як саме підтвердили смерть Перрі та Бегшоу, але минулого тижня російські ресурси, наближені до ПВК "Вагнера", поширювали фото з тілом Перрі, якого назвивали "добровольцем".

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Нагадаємо, на початку січня поліція Донецької області повідомила про зникнення британців Ендрю Бегшо та Кристофера Перрі. Вони зникли 7 січня по дорозі з Краматорська до Соледара, де нині тривають важкі бої.

Бегшо й Перрі останні тижні допомагали з евакуацією людей із зони бойових дій та привозили їм гуманітарну допомогу.

Теми: Велика БританіяволонтериУкраїна
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