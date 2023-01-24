Двое британских волонтеров, которые считались пропавшими без вести, были убиты на Донбассе

Британские волонтеры Эндрю Бегшо и Кристофер Перри, которые в начале января пропали на Донбассе, были убиты при попытке гуманитарной эвакуации из города Соледар Донецкой области – это подтвердили их родные.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Великобритании, которое цитирует "Европейская правда".

Семья Перри в заявлении сказала, что он поехал в Украину еще в марте 2022 года, где помог спасти более 400 человек и много брошенных домашних животных.

"Невозможно передать словами, насколько нам его будет не хватать, но он навсегда останется в наших сердцах. Мы чувствуем гордость за то, что он выбрал нашу семью, чтобы стать ее частью", - отметили они.

Заявление родных погибшего британца было подписано словами "Слава Украине, героям слава", транслитерированными английскими буквами.

Они не сообщили, как именно подтвердили смерть Перри и Бэгшоу, но на прошлой неделе российские ресурсы, приближенные к ЧВК "Вагнера", распространяли фото с телом Перри, которого называли "добровольцем".

Напомним, в начале января полиция Донецкой области сообщила об исчезновении британцев Эндрю Бегшо и Кристофера Перри. Они исчезли 7 января по дороге из Краматорска в Соледар, где сейчас идут тяжелые бои.

ВИДЕО ДНЯ

Бегшо и Перри последние недели помогали с эвакуацией людей из зоны боевых действий и привозили им гуманитарную помощь.