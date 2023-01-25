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Звернення Зеленського показали по телевізору в Росії і в Криму

Євген КізіловСереда, 25 січня 2023, 15:04
Звернення Зеленського показали по телевізору в Росії і в Криму
скриншот

Відеозвернення президента Володимира Зеленського транслювали по телебаченню в Бєлгородській області Росіїа також в окупованому РФ Криму.

Джерело: російське опозиційне видання "Сирена" в Telegram, місцеві телеграм-канали, РБК з посиланням на уряд Бєлгородської області

Деталі: Це сталося 25 січня. Відео зі зверненням надіслали читачі "Сирени", уточнивши, що сигнал то зникав, то знову з'являвся.

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Також свідки повідомляють, що звернення показували не менше, ніж на 10 різних каналах.

Про це ж повідомляють і місцеві телеграм-канали, наприклад, канал "Блэтгород".

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Оновлено: Пізніше цей випадок підтвердили в уряді Бєлгородської області. Там заявили, що сталася "несанкціонована заміна телесигналу".

У псевдоглави Криму Сергія Аксьонова повідомили, що на півострові сталася аналогічна "подія".

Як з'ясувала Українська правда, росіянам і кримчанам показували відео, в якому Зеленський вітає українців з Днем соборності. Його в Україні транслювали 22 січня.

У своєму зверненні Зеленський зокрема говорив про те, як українці борються за свою землю і чому це робити необхідно.

Теми: ЗеленськийРосіятелебачення
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