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Звернення Зеленського показали по телевізору в Росії і в Криму

Євген КізіловСереда, 25 січня 2023, 16:04
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Відеозвернення президента Володимира Зеленського транслювали по телебаченню в Бєлгородській області Росіїа також в окупованому РФ Криму.

Джерело: російське опозиційне видання "Сирена" в Telegram, місцеві телеграм-канали, РБК з посиланням на уряд Бєлгородської області

Деталі: Це сталося 25 січня. Відео зі зверненням надіслали читачі "Сирени", уточнивши, що сигнал то зникав, то знову з'являвся.

Також свідки повідомляють, що звернення показували не менше, ніж на 10 різних каналах.

Про це ж повідомляють і місцеві телеграм-канали, наприклад, канал "Блэтгород".

Оновлено: Пізніше цей випадок підтвердили в уряді Бєлгородської області. Там заявили, що сталася "несанкціонована заміна телесигналу".

ВІДЕО ДНЯ

У псевдоглави Криму Сергія Аксьонова повідомили, що на півострові сталася аналогічна "подія".

Як з'ясувала Українська правда, росіянам і кримчанам показували відео, в якому Зеленський вітає українців з Днем соборності. Його в Україні транслювали 22 січня.

У своєму зверненні Зеленський зокрема говорив про те, як українці борються за свою землю і чому це робити необхідно.

Теми: ЗеленськийРосіятелебачення
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