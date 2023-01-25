Обращение Зеленского показали по телевизору в России и в Крыму

Видеообращение президента Владимира Зеленского транслировали по телевидению в Белгородской области России, а также в оккупированном РФ Крыму.

Источник: российское оппозиционное издание "Сирена" в Telegram, местные телеграм-каналы, РБК со ссылкой на правительство Белгородской области

Детали: Видео с обращением прислали подписчики "Сирены", уточнив, что сигнал то пропадал, то вновь появлялся.

Реклама:

Также свидетели сообщают, что обращение показывали не менее, чем на 10 разных каналах.

Об этом же сообщают и местные телеграм-каналы, например, канал "Блэтгород".

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: Позднее этот случай подтвердили в правительстве Белгородской области. Там заявили, что произошла "несанкционированная замена телесигнала".

У псевдоглавы Крыма Сергея Аксёнова сообщили, что на полуострове произошло аналогичное "происшествие".

Как выяснила Украинская правда, россиянам и крымчанам показывали видео, в котором Зеленский поздравляет украинцев с Днем соборности. Его в Украине транслировали 22 января.

В своем обращении Зеленский в частности говорил о том, как украинцы борются за свою землю и почему это делать необходимо.