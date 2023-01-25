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В России заявили, что танки Leopard 2 могут стать "грязно-ядерной бомбой"

Елена РощинаСреда, 25 января 2023, 16:52
Константин Гаврилов, фото из Facebook Russian Delegation on MIlitary Security and Arms Control

В России заявили, что немецкие танки "Leopard 2" оснащены подкалиберными бронебойными снарядами с урановыми сердечниками – и их использование в Украине против россиян Москва расценит как применение "грязно-ядерных бомб".

Источник: глава российской делегации Константин Гаврилов в Вене на форуме ОБСЕ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, РИА Новости и "Би-Би-Си"

Прямая речь Гаврилова: "Предупреждаем западных спонсоров киевской военной машины от поощрения ядерных провокаций и шантажа. 

Нам известно, что на вооружении танка "Leopard 2", равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке. 

В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями".

Детали: По утверждению Гаврилова, страны Запада вынудили Германию принять решение о передаче бронетехники Украине.

"Сначала союзники пригрозили Берлину международной изоляцией в случае отказа на передачу "Леопардов". Затем не кто иной, как представитель Госдепартамента США Нед Прайс, анонсировал "скорое известие" касательно направления немецкого "зверья" Киеву. Вот как куется трансатлантическая "солидарность", – возмутился представитель РФ.

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По мнению Гаврилова, Берлин сделал осознанный выбор в пользу того, чтобы "немецкие танки с крестами на броне снова пошли в атаку на русских (российских – ред.) солдат".

Глава делегации РФ пригрозил уничтожать эти боевые машины, как и другое вооружение НАТО.

Этому предшествовало: 25 января, после нескольких месяцев дискуссий и очередной встречи на базе "Рамштайн", Германия объявила, что отправит в Украину 14 танков Leopard 2 и одобрит реэкспорт "Леопардов" третьими странами.

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия может предоставить Украине первые боевые танки "Leopard" примерно через три месяца, а до этого начнет обучение украинских солдат работе на этих танках.

Справка: Танк Leopard 2 разрабатывался в 1970-е годы, первый серийный танк Leopard 2 был передан немецкой армии 25 октября 1979 года.

Леопард 2 в различных конфигурациях состоит на вооружении 19 армий мира, многие из них разработали свои собственные модификации танка. Они имеются на вооружении армий Германии, Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Сингапура, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии и других стран.

Знать больше: Коалиция дала "зеленый свет". Что известно о передаче танков Leopard 2 и сколько мы их получим

Темы: Росcиявойнатанкиоружие
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