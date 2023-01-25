Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни атакували магазин у Бериславі – двоє загиблих і троє поранених

Олена РощінаСереда, 25 січня 2023, 17:12
У Бериславі під обстріл потрапив магазин із людьми, фото Херсонської ОВА

Берислав Херсонської області зазнав обстрілу 25 січня, росіяни влучили у місцевий продуктовий магазин – загинули двоє людей і трьох людей поранено. 

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Російська армія масованим вогнем вкрила Берислав. Посеред дня росіяни цілеспрямована атакували місце масового скупчення людей. Ворожі снаряди влучили в місцевий продуктовий магазин, в якому були люди. 

Через російський обстріл загинули двоє людей. Троє місцевих жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до медзакладу, де лікарі надають їм необхідну допомогу".

Передісторія:

  • 9 листопада 2022 року тодішній командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон і Берислав. 
  • 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, а до міста заходять частини ЗСУ.
  • Російські військові під час відступу з Берислава Херсонської області у листопаді 2022-го підірвали електростанцію.

Теми: Херсонська областьвійнаобстріл
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У десятьох областях ввели аварійні відключення світла, дефіцит залишається суттєвим

Тищенка виключили з фракції "Слуга народу" — речниця

фото, відеоЛідерка "Батьківщини" Тимошенко початок нового року зустріла у Дубаї – УП

Польща планує передати Україні ще 60 своїх танків, крім Leopard 2

Японія вводить нові санкції проти Росії

У ЄС підготували нові санкції проти Білорусі через співучасть в агресії проти України – Bloomberg

Усі новини...
Херсонська область
Росіяни обстріляли селище Антонівка на Херсонщині, загинув чоловік – ОВА
При спробі висадки ДРГ на Дніпрі Сили оборони вразили катер ворога
На Херсонщині загарбники поповнюють свої ряди живою силою – штаб
Останні новини
12:36
Під Бєлгородом перекинулася вантажівка з військовими РФ
12:34
Президент ПАРЄ сказав, яку ціну доведеться заплатити Росії для повернення до Ради Європи
12:22
У десятьох областях ввели аварійні відключення світла, дефіцит залишається суттєвим
11:54
Пакистан планує в квітні розпочати імпорт нафти з Росії
11:48
Окупанти вдарили з артилерії по Авдіївці, атакували 3 населених пункти на Луганщині – ОВА
11:47
"Фармак" та "Дарниця" 20 років судяться за корвалол: чи поставив крапку Верховний Суд
11:44
Чи варто боятися нового підвиду COVID-штаму Омікрон – пояснюють у ЦГЗ
11:37
відео"Незабаром в небі України": Данілов натякає на передачу F-16
11:37
"Топ БараБуки": назвали найкращі дитячі та підліткові книжки 2022 року
11:36
H&M прозвітував про різке падіння прибутку: вихід із Росії також на це вплинув
Усі новини...