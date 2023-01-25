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Росіяни атакували магазин у Бериславі – двоє загиблих і троє поранених

Олена РощінаСереда, 25 січня 2023, 16:12
Росіяни атакували магазин у Бериславі – двоє загиблих і троє поранених
У Бериславі під обстріл потрапив магазин із людьми, фото Херсонської ОВА

Берислав Херсонської області зазнав обстрілу 25 січня, росіяни влучили у місцевий продуктовий магазин – загинули двоє людей і трьох людей поранено. 

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Російська армія масованим вогнем вкрила Берислав. Посеред дня росіяни цілеспрямована атакували місце масового скупчення людей. Ворожі снаряди влучили в місцевий продуктовий магазин, в якому були люди. 

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Через російський обстріл загинули двоє людей. Троє місцевих жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до медзакладу, де лікарі надають їм необхідну допомогу".

Передісторія:

  • 9 листопада 2022 року тодішній командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон і Берислав. 
  • 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, а до міста заходять частини ЗСУ.
  • Російські військові під час відступу з Берислава Херсонської області у листопаді 2022-го підірвали електростанцію.

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Теми: Херсонська областьвійнаобстріл
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