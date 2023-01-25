Росіяни атакували магазин у Бериславі – двоє загиблих і троє поранених

У Бериславі під обстріл потрапив магазин із людьми, фото Херсонської ОВА

Берислав Херсонської області зазнав обстрілу 25 січня, росіяни влучили у місцевий продуктовий магазин – загинули двоє людей і трьох людей поранено.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Російська армія масованим вогнем вкрила Берислав. Посеред дня росіяни цілеспрямована атакували місце масового скупчення людей. Ворожі снаряди влучили в місцевий продуктовий магазин, в якому були люди.

Через російський обстріл загинули двоє людей. Троє місцевих жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до медзакладу, де лікарі надають їм необхідну допомогу".

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