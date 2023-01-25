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Россияне атаковали магазин в Бериславе – двое погибших и трое раненых

Елена РощинаСреда, 25 января 2023, 16:12
Россияне атаковали магазин в Бериславе – двое погибших и трое раненых
В Бериславе под обстрел попал магазин с людьми, фото Херсонской ОГА

Берислав Херсонской области подвергся обстрелу 25 января, россияне попали в местный продуктовый магазин – погибли два человека и три человека ранены. 

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Российская армия массированным огнем накрыла Берислав. Посреди дня россияне целенаправленно атаковали место массового скопления людей. Вражеские снаряды попали в местный продуктовый магазин, в котором были люди. 

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Из-за российского обстрела погибли два человека. Трое местных жителей получили ранения различной степени тяжести. Их госпитализировали в медучреждение, где врачи оказывают им необходимую помощь".

Предыстория:

  • 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что на Херсонщине РФ перебрасывает оккупантов на левый берег Днепра, то есть оставляет Херсон и Берислав. 
  • 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, а в город заходят части ВСУ
  • Российские военные во время отступления из Берислава Херсонской области в ноябре 2022-го взорвали электростанцию.

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Темы: Херсонская областьвойнаобстрел
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