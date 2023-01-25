Россияне атаковали магазин в Бериславе – двое погибших и трое раненых
Среда, 25 января 2023, 17:12
Берислав Херсонской области подвергся обстрелу 25 января, россияне попали в местный продуктовый магазин – погибли два человека и три человека ранены.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "Российская армия массированным огнем накрыла Берислав. Посреди дня россияне целенаправленно атаковали место массового скопления людей. Вражеские снаряды попали в местный продуктовый магазин, в котором были люди.
Из-за российского обстрела погибли два человека. Трое местных жителей получили ранения различной степени тяжести. Их госпитализировали в медучреждение, где врачи оказывают им необходимую помощь".
Предыстория:
- 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что на Херсонщине РФ перебрасывает оккупантов на левый берег Днепра, то есть оставляет Херсон и Берислав.
- 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, а в город заходят части ВСУ.
- Российские военные во время отступления из Берислава Херсонской области в ноябре 2022-го взорвали электростанцию.