Виробник готовий постачати F-16 країнам, які передаватимуть свої літаки Україні

Компанія-виробник американських винищувачів F-16 готова постачати літаки в європейські країни, які реекспортуватимуть свої винищувачі в Україну.

Джерело: Financial Times, операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон

Деталі: Сент-Джон операційний директор Lockheed Martin, найбільшого американського оборонного підрядника, розповів, що "багато розмов ведеться про передачу винищувачів F-16 третім сторонам", тобто про те, що країни реекспортуватимуть свої американські винищувачі в Україну для захисту її повітряного простору.

За його словами, компанія не бере безпосередньої участі в переговорах, проте Lockheed Martin "збирається нарощувати виробництво літаків F-16 у Грінвіллі (Південна Кароліна), щоб досягти того рівня, коли ми зможемо досить ефективно підтримувати будь-які країни, які вирішать здійснити передачу літаків третім сторонам, щоб допомогти у вирішенні поточного конфлікту".

Відзначається, що Білий дім відхилив прохання України про надання сучасних винищувачів F-16, через побоювання, що вони можуть бути використані для нанесення ударів по російській території.

Спочатку уряд США повинен схвалити продаж або передачу третім країнам винищувачів американського виробництва, а це означає, що європейські країни потребуватимуть політичної підтримки з боку адміністрації Байдена.

Представник оборонного відомства США заявив, що "наразі немає чого оголошувати щодо винищувачів F-16".

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У Європі вважають, що реекспорт країнами-членами ЄС F-16 безпосередньо в Україну є одним з можливих варіантів.

Зокрема, американські літаки також можуть бути відправлені західними державами до колишніх країн Варшавського договору, які потім можуть відправити свої літаки радянської розробки до Києва.

Так, на початку війни Варшава пропонувала передати українським ВПС винищувачі МіГ-29 радянського виробництва.

Минулого тижня міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що Нідерланди розглядатимуть будь-які запити на відправку F-16 з "відкритою душею" і що не існує "жодних табу" на військову підтримку.

Нідерланди мають близько 40 винищувачів F-16 і перебувають у процесі їх поступової заміни на більш сучасні F-35.

На додаток до Нідерландів, сім інших європейських країн НАТО використовують F-16, в тому числі Польща, Норвегія і Румунія.

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