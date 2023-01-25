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Производитель готов поставлять F-16 странам, которые будут передавать свои самолеты Украине

Алена МазуренкоСреда, 25 января 2023, 23:28
F-16, ФОТО GETTY IMAGES

Компания-производитель американских истребителей F-16 готова поставлять самолеты в европейские страны, которые будут реэкспортировать свои истребители в Украину.

Источник: Financial Times, операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон

Детали: Сент-Джон операционный директор Lockheed Martin, крупнейшего американского оборонного подрядчика, рассказал, что "много разговоров ведется о передаче истребителей F-16 третьим сторонам", то есть о том, что страны будут реэкспортировать свои американские истребители в Украину для защиты ее воздушного пространства.

По его словам, компания не принимает непосредственного участия в переговорах, однако Lockheed Martin "собирается наращивать производство самолетов F-16 в Гринвилле (Южная Каролина), чтобы достичь того уровня, когда мы сможем достаточно эффективно поддерживать любые страны, которые решат осуществить передачу самолетов третьим сторонам, чтобы помочь в решении текущего конфликта".

Отмечается, что Белый дом отклонил просьбу Украины о предоставлении современных истребителей F-16, из-за опасений, что они могут быть использованы для нанесения ударов по российской территории.

Сначала правительство США должно одобрить продажу или передачу третьим странам истребителей американского производства, а это означает, что европейские страны будут нуждаться в политической поддержке со стороны администрации Байдена. 

Представитель оборонного ведомства США заявил, что "пока нечего объявлять относительно истребителей F-16".

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В Европе считают, что реэкспорт странами-членами ЕС F-16 непосредственно в Украину является одним из возможных вариантов.

В частности, американские самолеты также могут быть отправлены западными государствами в бывшие страны Варшавского договора, которые затем могут отправить свои самолеты советской разработки в Киев.

Так, в начале войны Варшава предлагала передать украинским ВВС истребители МиГ-29 советского производства.

На прошлой неделе министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Нидерланды будут рассматривать любые запросы на отправку F-16 с "открытой душой" и что не существует "никаких табу" на военную поддержку.

Нидерланды имеют около 40 истребителей F-16 и находятся в процессе их постепенной замены на более современные F-35.

В дополнение к Нидерландам, семь других европейских стран НАТО используют F-16, в том числе Польша, Норвегия и Румыния.

Напомним: 

  • Президент Владимир Зеленский считает, что после решения о танках Украина должна выйти на поставки самолетов - это важная задача.

Темы: авиапомощь УкраинеСШАвойна
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