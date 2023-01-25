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Резніков: Танки – це "залізний кулак" для прориву ліній оборони ворога

Альона Мазуренко Середа, 25 січня 2023, 22:54
Резніков: Танки – це залізний кулак для прориву ліній оборони ворога
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що західні танки для України - це "залізний кулак" для прориву російських ліній оборони і звільнення окупованих територій. 

Джерело: Резніков в інтерв'ю CNN

Пряма мова: "Ми будемо використовувати їх як своєрідний металевий кулак, або залізний кулак, щоб прорвати лінію оборони нашого ворога".

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Деталі: Він додав, що Україна повинна "продовжувати контрнаступальну кампанію на різних напрямках для звільнення тимчасово окупованих територій".

Також, за словами Резнікова, "список бажань" України включає західні винищувачі.

Хоча першочерговим пріоритетом для України є системи протиповітряної оборони.

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Пряма мова: "Ми повинні закрити наше небо, захистити наше небо. Це пріоритет номер один. Після цього нам потрібно отримати більше бойових машин, танків, артилерійських систем, БПЛА і так далі. У нас є люди, але нам потрібна зброя".

Нагадаємо: 

  • Президент Володимир Зеленський вважає, що після рішення про танки Україна має вийти на постачання літаків - це важливе завдання.
  • За словами Зеленського, після рішення партнерів України про надання танків ключове – швидкість та обсяг: "Швидкість тренування наших військових, швидкість постачання танків в Україну. Обсяг танкової підтримки". Президент вважає, що ми маємо сформувати такий танковий кулак, після ударів якого тиранія вже не підніметься.
  • Уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це.
  • Президент США Джо Байден у середу підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams.

 

Теми: танкиРезніков
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