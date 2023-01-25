Резніков: Танки – це "залізний кулак" для прориву ліній оборони ворога

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що західні танки для України - це "залізний кулак" для прориву російських ліній оборони і звільнення окупованих територій.

Джерело: Резніков в інтерв'ю CNN

Пряма мова: "Ми будемо використовувати їх як своєрідний металевий кулак, або залізний кулак, щоб прорвати лінію оборони нашого ворога".

Деталі: Він додав, що Україна повинна "продовжувати контрнаступальну кампанію на різних напрямках для звільнення тимчасово окупованих територій".

Також, за словами Резнікова, "список бажань" України включає західні винищувачі.

Хоча першочерговим пріоритетом для України є системи протиповітряної оборони.

Пряма мова: "Ми повинні закрити наше небо, захистити наше небо. Це пріоритет номер один. Після цього нам потрібно отримати більше бойових машин, танків, артилерійських систем, БПЛА і так далі. У нас є люди, але нам потрібна зброя".

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