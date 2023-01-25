Резников: Танки – это "железный кулак" для прорыва линий обороны врага

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что западные танки для Украины - это "железный кулак" для прорыва российских линий обороны и освобождения оккупированных территорий.

Источник: Резников в интервью CNN

Прямая речь: "Мы будем использовать их как своеобразный металлический кулак, или железный кулак, чтобы прорвать линию обороны нашего врага".

Детали: Он добавил, что Украина должна "продолжать контрнаступательную кампанию на разных направлениях для освобождения временно оккупированных территорий".

Также, по словам Резникова, "список желаний" Украины включает западные истребители.

Хотя первоочередным приоритетом для Украины являются системы противовоздушной обороны.

Прямая речь: "Мы должны закрыть наше небо, защитить наше небо. Это приоритет номер один. После этого нам нужно получить больше боевых машин, танков, артиллерийских систем, БПЛА и так далее. У нас есть люди, но нам нужно оружие".

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