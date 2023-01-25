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Резников: Танки – это "железный кулак" для прорыва линий обороны врага

Алена МазуренкоСреда, 25 января 2023, 22:54
Резников: Танки – это железный кулак для прорыва линий обороны врага
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что западные танки для Украины - это "железный кулак" для прорыва российских линий обороны и освобождения оккупированных территорий. 

Источник: Резников в интервью CNN

Прямая речь: "Мы будем использовать их как своеобразный металлический кулак, или железный кулак, чтобы прорвать линию обороны нашего врага".

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Детали: Он добавил, что Украина должна "продолжать контрнаступательную кампанию на разных направлениях для освобождения временно оккупированных территорий".

Также, по словам Резникова, "список желаний" Украины включает западные истребители.

Хотя первоочередным приоритетом для Украины являются системы противовоздушной обороны.

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Прямая речь: "Мы должны закрыть наше небо, защитить наше небо. Это приоритет номер один. После этого нам нужно получить больше боевых машин, танков, артиллерийских систем, БПЛА и так далее. У нас есть люди, но нам нужно оружие".

Напомним: 

  • Президент Владимир Зеленский считает, что после решения о танках Украина должна выйти на поставки самолетов - это важная задача.
  • По словам Зеленского, после решения партнеров Украины о предоставлении танков ключевое - скорость и объем: "Скорость тренировки наших военных, скорость поставки танков в Украину. Объем танковой поддержки".
  • Президент считает, что мы должны сформировать такой танковый кулак, после ударов которого тирания уже не поднимется.
  • Правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard 2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.
  • Президент США Джо Байден в среду подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams.

Темы: танкиРезников
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