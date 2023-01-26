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Канада готується відправити Україні танки Leopard – ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 26 січня 2023, 05:12
Канада готується відправити Україні танки Leopard – ЗМІ
Танк Leopard 2, ілюстративне фото Getty Images

Збройні сили Канади розглядають можливість відправити Україні танки Leopard, однак наразі аналізують, яку точну кількість танків зможуть передати.

Джерело: канадське видання Ottawa Citizen з посиланням на джерела в Міністерстві оборони та промисловості.

Деталі: Інсайдери у військовому відомстві повідомили виданню, що Королівські військово-повітряні сили Канади можуть, у разі необхідності, використати свої транспортні літаки С-17 для перевезення танків до Польщі, а звідти їх зможуть доставити в Україну.

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Видання пише, що Збройні сили Канади мають на озброєнні 112 танків Leopard 2. Деякі з них призначені для тренувань, а інші є броньованими ремонтно-евакуаційними машинами.

Військові інсайдери розповіли, що Канада сподівається надати Україні щонайменше 10 танків Leopard 2 або й більше.

При цьому, пише видання, прем'єр-міністр Джастін Трюдо у середу не зміг підтвердити передачу танків Україні, однак припустив, що це може статися найближчим часом.

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"Як ви добре знаєте, Канада завжди намагається зробити все можливе, щоб допомогти Україні. Ми сподіваємося, що в найближчі кілька днів у нас буде чим поділитися", – сказав він журналістам.

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Що цьому передувало:

  • Наразі європейські союзники обговорюють спільну передачу Україні загалом 80 бойових танків Leopard 2, щоб сформувати два батальйони по 40 машин.
  • Президент США Джо Байден у середу підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії.

Теми: танкиКанадаУкраїна
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