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Канада готується відправити Україні танки Leopard – ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 26 січня 2023, 06:12
Танк Leopard 2, ілюстративне фото Getty Images

Збройні сили Канади розглядають можливість відправити Україні танки Leopard, однак наразі аналізують, яку точну кількість танків зможуть передати.

Джерело: канадське видання Ottawa Citizen з посиланням на джерела в Міністерстві оборони та промисловості.

Деталі: Інсайдери у військовому відомстві повідомили виданню, що Королівські військово-повітряні сили Канади можуть, у разі необхідності, використати свої транспортні літаки С-17 для перевезення танків до Польщі, а звідти їх зможуть доставити в Україну.

Видання пише, що Збройні сили Канади мають на озброєнні 112 танків Leopard 2. Деякі з них призначені для тренувань, а інші є броньованими ремонтно-евакуаційними машинами.

Військові інсайдери розповіли, що Канада сподівається надати Україні щонайменше 10 танків Leopard 2 або й більше.

При цьому, пише видання, прем'єр-міністр Джастін Трюдо у середу не зміг підтвердити передачу танків Україні, однак припустив, що це може статися найближчим часом.

"Як ви добре знаєте, Канада завжди намагається зробити все можливе, щоб допомогти Україні. Ми сподіваємося, що в найближчі кілька днів у нас буде чим поділитися", – сказав він журналістам.

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Що цьому передувало:

  • Наразі європейські союзники обговорюють спільну передачу Україні загалом 80 бойових танків Leopard 2, щоб сформувати два батальйони по 40 машин.
  • Президент США Джо Байден у середу підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії.

Теми: танкиКанадаУкраїна
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