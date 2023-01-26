Канада готовится отправить Украине танки Leopard – СМИ
Вооруженные силы Канады рассматривают возможность отправить Украине танки Leopard, однако пока анализируют, какое точное количество танков смогут передать.
Источник: канадское издание Ottawa Citizen со ссылкой на источники в Министерстве обороны и промышленности.
Детали: Инсайдеры в военном ведомстве сообщили изданию, что Королевские военно-воздушные силы Канады могут, в случае необходимости, использовать свои транспортные самолеты С-17 для перевозки танков в Польшу, а оттуда их смогут доставить в Украину.
Издание пишет, что Вооруженные силы Канады имеют на вооружении 112 танков Leopard 2. Некоторые из них предназначены для тренировок, а другие являются бронированными ремонтно-эвакуационными машинами.
Военные инсайдеры рассказали, что Канада надеется предоставить Украине не менее 10 танков Leopard 2 или даже больше.
При этом, пишет издание, премьер-министр Джастин Трюдо в среду не смог подтвердить передачу танков Украине, однако предположил, что это может произойти в ближайшее время.
"Как вы хорошо знаете, Канада всегда старается сделать все возможное, чтобы помочь Украине. Мы надеемся, что в ближайшие несколько дней у нас будет чем поделиться", – сказал он журналистам.
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Что этому предшествовало:
- Сейчас европейские союзники обсуждают совместную передачу Украине в целом 80 боевых танков Leopard 2, чтобы сформировать два батальона по 40 машин.
- Президент США Джо Байден в среду подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии.