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Канада готовится отправить Украине танки Leopard – СМИ

"Украинская правда"Четверг, 26 января 2023, 05:12
Канада готовится отправить Украине танки Leopard – СМИ
Танк Leopard 2, иллюстративное фото Getty Images

Вооруженные силы Канады рассматривают возможность отправить Украине танки Leopard, однако пока анализируют, какое точное количество танков смогут передать.

Источник: канадское издание Ottawa Citizen со ссылкой на источники в Министерстве обороны и промышленности.

Детали: Инсайдеры в военном ведомстве сообщили изданию, что Королевские военно-воздушные силы Канады могут, в случае необходимости, использовать свои транспортные самолеты С-17 для перевозки танков в Польшу, а оттуда их смогут доставить в Украину.

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Издание пишет, что Вооруженные силы Канады имеют на вооружении 112 танков Leopard 2. Некоторые из них предназначены для тренировок, а другие являются бронированными ремонтно-эвакуационными машинами.

Военные инсайдеры рассказали, что Канада надеется предоставить Украине не менее 10 танков Leopard 2 или даже больше.

При этом, пишет издание, премьер-министр Джастин Трюдо в среду не смог подтвердить передачу танков Украине, однако предположил, что это может произойти в ближайшее время.

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"Как вы хорошо знаете, Канада всегда старается сделать все возможное, чтобы помочь Украине. Мы надеемся, что в ближайшие несколько дней у нас будет чем поделиться", – сказал он журналистам.

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Что этому предшествовало:

  • Сейчас европейские союзники обсуждают совместную передачу Украине в целом 80 боевых танков Leopard 2, чтобы сформировать два батальона по 40 машин.
  • Президент США Джо Байден в среду подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии.

Темы: танкиКанадаУкраина
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