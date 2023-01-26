По всей Украине объявили воздушную тревогу, ОП говорит: уже сбиты первые ракеты россиян
Утром 26 января на территории всей Украины объявили воздушную тревогу, глава ОП сообщил о сбитии российских ракет.
Источники: карта тревог, пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram
Детали: По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк, во время воздушной тревоги возможна очередная массовая ракетная атака россиян.
Прямая речь: "Новый массированный ракетный удар может быть применен прямо сейчас. Сейчас мы наблюдаем активность вражеской стратегической авиации с направления Каспийского моря".
Больше деталей: По словам Гуменюк, в Черном море находятся ракетоносители, которые готовы в любой момент запустить "Калибры".
Она сообщила, что сейчас известно о трех таких ракетоносителях, на бортах которых находится 20 ракет.
В 8:27 глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что есть "первые сбития ракет россиян".
Энергетики экстренно отключают энергоснабжение в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях из-за угрозы российских ракетных ударов.
Предыстория:
- Ночью 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131". Пуски ударных БпЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.
- По предварительным данным, противник применил 24 "Шахеда". Все 24 – уничтожены Силами обороны Украины.