По всей Украине объявили воздушную тревогу, ОП говорит: уже сбиты первые ракеты россиян

Утром 26 января на территории всей Украины объявили воздушную тревогу, глава ОП сообщил о сбитии российских ракет.

Источники: карта тревог, пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Детали: По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк, во время воздушной тревоги возможна очередная массовая ракетная атака россиян.

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Прямая речь: "Новый массированный ракетный удар может быть применен прямо сейчас. Сейчас мы наблюдаем активность вражеской стратегической авиации с направления Каспийского моря".

Больше деталей: По словам Гуменюк, в Черном море находятся ракетоносители, которые готовы в любой момент запустить "Калибры".

Она сообщила, что сейчас известно о трех таких ракетоносителях, на бортах которых находится 20 ракет.

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В 8:27 глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что есть "первые сбития ракет россиян".

Энергетики экстренно отключают энергоснабжение в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях из-за угрозы российских ракетных ударов.

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