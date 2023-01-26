Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Після вторгнення в Україну Путін для мене – ніхто

Станіслав ПогоріловЧетвер, 26 січня 2023, 09:55
Зеленський: Після вторгнення в Україну Путін для мене – ніхто
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що його не цікавить зустріч з президентом країни-агресора Володимир Путіним, бо не розуміє, хто приймає рішення в Росії, а також про те, що після вторгнення кремлівський диктатор для нього – ніхто.

Джерело: інтерв'ю Зеленського "Sky News"

Деталі: Зеленський підкреслив, що ракетні атаки Росії свідчать про те, що Кремль бреше, заявлячи про можливість переговорів з Україною.

Реклама:

Відповідаючи на запитання, чи може допомогти вирішити війну зустріч з Путіним, Зеленський відповів: "Мені це не цікаво. Не цікаво зустрічатися, не цікаво говорити... Я дійсно не розумію, хто приймає рішення в Росії".

При цьому Зеленський наголосив на тому, що якщо Росія залишить українську територію, війна припиниться. "Я просто хочу, щоб вони (росіяни – ред.) якнайшвидше припинили війну і якнайшвидше покинули нашу країну", - додав Зеленський.

Зеленський також відповів на питання, чи не запізно вже вести переговори з Кремлем. "Після повномасштабного вторгнення для мене (Путін) - ніхто", - наголосив президент.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 19 січня президент Володимир Зеленський заявив, що не зовсім упевнений у тому, що Володимир Путін ще живий, згадавши, зокрема, використання президентом Росії хромакеїв.
  • Він також сказав, що для мирних переговорів Росії слід спочатку знайти "когось", а потім уже пропонувати "щось".
  • 22 січня Зеленський заявив, що Україна може перемогти у війні з Росією вже у 2023 році, якщо українці зберігатимуть міцність.

Теми: ПутінЗеленськийвійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Путін
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Останні новини
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
Усі новини...
Реклама: