Зеленський: Після вторгнення в Україну Путін для мене – ніхто

Президент Володимир Зеленський заявив, що його не цікавить зустріч з президентом країни-агресора Володимир Путіним, бо не розуміє, хто приймає рішення в Росії, а також про те, що після вторгнення кремлівський диктатор для нього – ніхто.

Джерело: інтерв'ю Зеленського "Sky News"

Деталі: Зеленський підкреслив, що ракетні атаки Росії свідчать про те, що Кремль бреше, заявлячи про можливість переговорів з Україною.

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Відповідаючи на запитання, чи може допомогти вирішити війну зустріч з Путіним, Зеленський відповів: "Мені це не цікаво. Не цікаво зустрічатися, не цікаво говорити... Я дійсно не розумію, хто приймає рішення в Росії".

При цьому Зеленський наголосив на тому, що якщо Росія залишить українську територію, війна припиниться. "Я просто хочу, щоб вони (росіяни – ред.) якнайшвидше припинили війну і якнайшвидше покинули нашу країну", - додав Зеленський.

Зеленський також відповів на питання, чи не запізно вже вести переговори з Кремлем. "Після повномасштабного вторгнення для мене (Путін) - ніхто", - наголосив президент.

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