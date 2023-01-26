Зеленский: После вторжения в Украину Путин для меня - никто
Президент Владимир Зеленский заявил, что его не интересует встреча с президентом страны-агрессора Владимир Путиным, потому что не понимает, кто принимает решения в России, а также о том, что после вторжения кремлевский диктатор для него - никто.
Источник: интервью Зеленского "Sky News"
Детали: Зеленский подчеркнул, что ракетные атаки России свидетельствуют о том, что Кремль лжет, заявляя о возможности переговоров с Украиной.
Отвечая на вопрос, может ли помочь решить войну встреча с Путиным, Зеленский ответил: "Мне это не интересно. Не интересно встречаться, не интересно говорить... Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России".
При этом Зеленский отметил, что если Россия оставит украинскую территорию, война прекратится. "Я просто хочу, чтобы они (россияне - ред.) как можно быстрее прекратили войну и как можно быстрее покинули нашу страну", - добавил Зеленский.
Зеленский также ответил на вопрос, не поздно ли уже вести переговоры с Кремлем. "После полномасштабного вторжения для меня (Путин) - никто", - подчеркнул президент.
Предыстория:
- 19 января президент Владимир Зеленский заявил, что не совсем уверен в том, что Владимир Путин еще жив, упомянув, в частности, использование президентом России хромакеев.
- Он также сказал, что для мирных переговоров России следует сначала найти "кого-то", а потом уже предлагать "что-то".
- 22 января Зеленский заявил, что Украина может победить в войне с Россией уже в 2023 году, если украинцы будут сохранять крепость.