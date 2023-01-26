Поліція виявила уламки ракет РФ у кількох районах Київщини

На Київщині у кількох районах правоохоронці виявили уламки російських ракет, триває фіксація чергового злочину агресора.

Джерело: начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова: "Перебувайте в укриттях! Поліція Київщини фіксує наслідки ворожих обстрілів.

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Уламки ворожих ракет були виявлені вже на території кількох районів області. За попередніми даними, внаслідок атаки агресора постраждалих немає".

Деталі: Нєбитов зазначив, що поліцейські проводять огляд місця події. Полісмен вкотре закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Що передувало: Вранці 26 січня по всій Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетної атаки росіян..

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Пізніше у Повітряних силах повідомили, що окупанти запустили по Україні понад 30 ракет. У кількох областях пролунали вибухи.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в результаті російського ракетного обстрілу в Голосіївському районі загинула людина, ще двох постраждалих госпіталізували.