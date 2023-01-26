Росія запустила по Україні понад 30 ракет, у Києві та на Вінниччині пролунали вибухи

Вранці 26 січня в Україні працює протиповітряна оборона через ракетну атаку росіян, загалом, за даними Повітряних сил, окупанти запустили по Україні понад 30 ракет. У Києві та на Вінниччині пролунали вибухи.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного марафону, Київська обласна військова адміністрація у Telegram, голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram, мер Києва Віталій Кличко у Telegram, голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram

Пряма мова Ігната: "Близько шести Ту-95 попередньо з району Мурманської області вилетіли і зробили пуски ракет. Очікуємо понад 30 ракет, які вже почали з'являтися у різних областях. Працює протиповітряна оборона. Так, були вибухи у кількох областях, зокрема, на Вінниччині. Зрозуміло, що потрібно залишатися в укриттях".

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Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Ворог випустив в напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Завдяки відмінній роботі ППО усі повітряні цілі були збиті! Проте небезпека повітряних ударів не минула. Перебувайте в укриттях до завершення тривоги".

Деталі: За словами Ігната, ворог наразі зосередився на центральній частині України, але все може змінитися. Також він нагадав, що в Чорному морі стоять ворожі носії крилатих ракет "Калібр", тож не варто виключати ще більш масованої атаки окупантів.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що "йде повітряний бій" (так називають роботу ППО – ред.) і що повітряні сили контролюють повітряний простір над Вінниччиною.

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О 10:05 у Києві пролунав вибух. Згодом Кличко уточнив, що вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі мер пообіцяв надати згодом.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що в області є влучання ворожих ракет. Постраждалих нема. Усі оперативні служби працюють на місці.

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