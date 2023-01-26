Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія запустила по Україні понад 30 ракет, у Києві та на Вінниччині пролунали вибухи

Ірина БалачукЧетвер, 26 січня 2023, 08:38
Росія запустила по Україні понад 30 ракет, у Києві та на Вінниччині пролунали вибухи
Ракета. Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Вранці 26 січня в Україні працює протиповітряна оборона через ракетну атаку росіян, загалом, за даними Повітряних сил, окупанти запустили по Україні понад 30 ракет. У Києві та на Вінниччині пролунали вибухи. 

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного марафону, Київська обласна військова адміністрація у Telegram, голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram, мер Києва Віталій Кличко у Telegram, голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram

Пряма мова Ігната: "Близько шести Ту-95 попередньо з району Мурманської області вилетіли і зробили пуски ракет. Очікуємо понад 30 ракет, які вже почали з'являтися у різних областях. Працює протиповітряна оборона. Так, були вибухи у кількох областях, зокрема, на Вінниччині. Зрозуміло, що потрібно залишатися в укриттях".

Реклама:

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Ворог випустив в напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Завдяки відмінній роботі ППО усі повітряні цілі були збиті! Проте небезпека повітряних ударів не минула. Перебувайте в укриттях до завершення тривоги".

Деталі: За словами Ігната, ворог наразі зосередився на центральній частині України, але все може змінитися. Також він нагадав, що в Чорному морі стоять ворожі носії крилатих ракет "Калібр", тож не варто виключати ще більш масованої атаки окупантів.  

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що "йде повітряний бій" (так називають роботу ППО – ред.) і що повітряні сили контролюють повітряний простір над Вінниччиною.

ВІДЕО ДНЯ

О 10:05 у Києві пролунав вибух. Згодом Кличко уточнив, що вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі мер пообіцяв надати згодом.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що в області є влучання ворожих ракет. Постраждалих нема. Усі оперативні служби працюють на місці.

Передісторія: 

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
У Голосіївському районі Києва впала частина російської ракети: є загиблий
Поліція виявила уламки ракет РФ у кількох районах Київщини
В Україні скасували повітряну тривогу: тривала понад 4 години, є влучання і жертви
КМВА: Над Києвом було близько 20 ракет – усі знищені
Останні новини
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
Усі новини...
Реклама: