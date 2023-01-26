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Полиция обнаружила обломки ракет РФ в нескольких районах Киевской области

Валентина РоманенкоЧетверг, 26 января 2023, 11:34
фото из ТГ Небытова

На Киевщине в нескольких районах правоохранители обнаружили обломки российских ракет, продолжается фиксация очередного преступления агрессора.

Источник: начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram

Прямая речь: "Находитесь в укрытиях! Полиция Киевщины фиксирует последствия вражеских обстрелов.

Обломки вражеских ракет были обнаружены уже на территории нескольких районов области. По предварительным данным, в результате атаки агрессора пострадавших нет".

Детали: Небытов отметил, что полицейские проводят осмотр места происшествия. Полицейский в очередной раз призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Что предшествовало: Утром 26 января по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетной атаки россиян.

Позже в Воздушных силах сообщили, что оккупанты запустили по Украине более 30 ракет. В нескольких областях прогремели взрывы. 

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Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российского ракетного обстрела в Голосеевском районе погиб человек, еще двое пострадавших госпитализированы. 

Темы: ракетный ударКиевская область
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