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КМВА: Над Києвом було близько 20 ракет – усі знищені

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 26 січня 2023, 11:23
КМВА: Над Києвом було близько 20 ракет – усі знищені
Ілюстративне фото з відкритих джерел

26 січня в повітряному просторі Києва було зафіксовано близько 20 російських ракет – усі знищені ППО.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в Telegram

Дослівно: "В повітряному просторі Києва було зафіксовано біля 20 ракет різного типу. Усі повітряні цілі знищені. Дякуємо ППО". 

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Деталі: Попко додав, що внаслідок падіння частин ракет загинув 55-річний чоловік. Двоє людей отримали поранення – їх шпиталізували. Об'єкти інфраструктури Києва працюють в штатному режимі.

В КМВА також повідомили, що повітряна тривога тривала до 12:08 через зліт в Білорусі винищувача Міг-31 та літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, які можуть нести російські ракети "Кинджал".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 26 січня в Україні працювала протиповітряна оборона через ракетну атаку росіян. Загалом, за даними Повітряних сил, окупанти запустили по Україні понад 30 ракет. В КМВА повідомляли, що над Києвом зафіксували понад 15 крилатих ракет.
  • Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в результаті російського ракетного обстрілу в Голосіївському районі загинула людина, ще двох постраждалих госпіталізували. 

Теми: Київракетний ударжертви
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