КГВА: Над Киевом было около 20 ракет – все уничтожены

26 января в воздушном пространстве Киева было зафиксировано около 20 российских ракет – все уничтожены ПВО.

Источник: глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Дословно: "В воздушном пространстве Киева было зафиксировано около 20 ракет различного типа. Все воздушные цели уничтожены. Спасибо ПВО".

Детали: Попко добавил, что в результате падения частей ракет погиб 55-летний мужчина. Два человека получили ранения – их госпитализировали. Объекты инфраструктуры Киева работают в штатном режиме.

В КМВА акже сообщили, что воздушная тревога продолжалась до 12:08 из-за взлета в Беларуси истребителя МиГ-31 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, которые могут нести российские ракеты "Кинжал".

Предыстория:

Утром 26 января в Украине работала противовоздушная оборона из-за ракетной атаки россиян. Всего, по данным Воздушных сил, оккупанты запустили по Украине более 30 ракет.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российского ракетного обстрела в Голосеевском районе погиб человек, еще двое пострадавших госпитализированы.