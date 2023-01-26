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КГВА: Над Киевом было около 20 ракет – все уничтожены

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 26 января 2023, 11:23
КГВА: Над Киевом было около 20 ракет – все уничтожены
Иллюстративное фото из открытых источников

26 января в воздушном пространстве Киева было зафиксировано около 20 российских ракет – все уничтожены ПВО.

Источник: глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Дословно: "В воздушном пространстве Киева было зафиксировано около 20 ракет различного типа. Все воздушные цели уничтожены. Спасибо ПВО". 

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Детали: Попко добавил, что в результате падения частей ракет погиб 55-летний мужчина. Два человека получили ранения – их госпитализировали. Объекты инфраструктуры Киева работают в штатном режиме.

В КМВА акже сообщили, что воздушная тревога продолжалась до 12:08 из-за взлета в Беларуси истребителя МиГ-31 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, которые могут нести российские ракеты "Кинжал".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 26 января в Украине работала противовоздушная оборона из-за ракетной атаки россиян. Всего, по данным Воздушных сил, оккупанты запустили по Украине более 30 ракет
  • Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российского ракетного обстрела в Голосеевском районе погиб человек, еще двое пострадавших госпитализированы.

Темы: Киевракетный ударжертвы
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