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В небе над Одесской областью сбили 3 ракеты "Калибр" – ОВА

Алена МазуренкоЧетверг, 26 января 2023, 11:28
В небе над Одесской областью сбили 3 ракеты Калибр – ОВА
РАКЕТА "КАЛИБР", ФОТО MILITARYARMS.RU

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в небе над Одесской областью были сбиты три вражеские ракеты "Калибр". 

Источник: Марченко в Telegram

Дословно: "Подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесской областью было сбито три ракеты "Калибр".

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К счастью, в результате удара пострадавших в области нет".

Детали: Марченко поручил начальникам районных военных администраций лично выйти с коммуникацией ко всем жителям области с разъяснением текущей ситуации.

В результате российского обстрела в четверг были повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры в Одесской области.

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В области есть значительные проблемы с электроснабжением.

Напомним: 

  • Утром 26 января в Украине работает противовоздушная оборона из-за ракетной атаки россиян, всего, по данным Воздушных сил, оккупанты запустили по Украине более 30 ракет. В Киеве и в Винницкой области прогремели взрывы.
  • Энергетики экстренно отключают энергоснабжение в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях из-за угрозы российских ракетных ударов.

Темы: Одесская областьракетный ударвоздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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