В небе над Одесской областью сбили 3 ракеты "Калибр" – ОВА

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в небе над Одесской областью были сбиты три вражеские ракеты "Калибр".

Источник: Марченко в Telegram

Дословно: "Подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесской областью было сбито три ракеты "Калибр".

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К счастью, в результате удара пострадавших в области нет".

Детали: Марченко поручил начальникам районных военных администраций лично выйти с коммуникацией ко всем жителям области с разъяснением текущей ситуации.

В результате российского обстрела в четверг были повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры в Одесской области.

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В области есть значительные проблемы с электроснабжением.

Напомним: