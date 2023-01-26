В небе над Одесской областью сбили 3 ракеты "Калибр" – ОВА
Четверг, 26 января 2023, 11:28
Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в небе над Одесской областью были сбиты три вражеские ракеты "Калибр".
Источник: Марченко в Telegram
Дословно: "Подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесской областью было сбито три ракеты "Калибр".
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К счастью, в результате удара пострадавших в области нет".
Детали: Марченко поручил начальникам районных военных администраций лично выйти с коммуникацией ко всем жителям области с разъяснением текущей ситуации.
В результате российского обстрела в четверг были повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры в Одесской области.
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В области есть значительные проблемы с электроснабжением.
Напомним:
- Утром 26 января в Украине работает противовоздушная оборона из-за ракетной атаки россиян, всего, по данным Воздушных сил, оккупанты запустили по Украине более 30 ракет. В Киеве и в Винницкой области прогремели взрывы.
- Энергетики экстренно отключают энергоснабжение в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях из-за угрозы российских ракетных ударов.