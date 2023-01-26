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ПВО уничтожила 47 ракет россиян, враг совершил 55 пусков

Валентина РоманенкоЧетверг, 26 января 2023, 12:08
ПВО уничтожила 47 ракет россиян, враг совершил 55 пусков
иллюстративное фото ВСУ

Во время массированного ракетного удара по Украине 26 января Россия осуществила 55 пусков различных ракет, 47 ракет были сбиты.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook, командование Воздушных сил, воздушное командование "Південь"

Детали: По данным Воздушных сил, оккупанты применили высокоточные ракеты воздушного и морского базирования:

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- Х-47 "Кинжал" - с двух самолетов МиГ-31К (с территории России -ред.)

- крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 - с шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из акватории Каспийского моря;

- крылатые ракеты морского базирования "Калибр" - с кораблей и подводных лодок из акватории Черного моря.

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В целом противник осуществил 55 пусков ракет различного базирования (до 2 Х-47 "Кинжал", до 40 КР "Х-101/Х-555", до 9 КР "Калибр", 4 КАР Х-59).

Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны было уничтожено 47 крылатых и управляемых авиационных ракет (46 крылатых и 1 авационная -ред). Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.  

В Воздушном командовании "Південь" уточняют, что их воинами сбиты 23 крылатые ракеты: 3 ракеты над Одесской областью, 13 - над Николаевской, 7 - над Херсонской.

Дословно Воздушные силы: "К противовоздушному бою привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительной авиации, мобильные огневые группы Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины".

Прямая речь Залужного: "Цель россиян остается неизменной - психологическое давление на украинцев и разрушение критической инфраструктуры.

Но нас не сломить! Спасибо военнослужащим, которые держат небо над Украиной!".

Что предшествовало: Утром 26 января по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетной атаки россиян.

Позже в Воздушных силах сообщили, что оккупанты запустили по Украине более 30 ракет. В нескольких областях прогремели взрывы. 

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российского ракетного обстрела в Голосеевском районе погиб человек, еще двое пострадавших госпитализированы. 

Темы: ракетный ударРосcиявойнаВоздушные силы ВСУ
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