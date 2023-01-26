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ПВО уничтожила 47 ракет россиян, враг совершил 55 пусков

Валентина РоманенкоЧетверг, 26 января 2023, 13:08
иллюстративное фото ВСУ

Во время массированного ракетного удара по Украине 26 января Россия осуществила 55 пусков различных ракет, 47 ракет были сбиты.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook, командование Воздушных сил, воздушное командование "Південь"

Детали: По данным Воздушных сил, оккупанты применили высокоточные ракеты воздушного и морского базирования:

- Х-47 "Кинжал" - с двух самолетов МиГ-31К (с территории России -ред.)

- крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 - с шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из акватории Каспийского моря;

- крылатые ракеты морского базирования "Калибр" - с кораблей и подводных лодок из акватории Черного моря.

В целом противник осуществил 55 пусков ракет различного базирования (до 2 Х-47 "Кинжал", до 40 КР "Х-101/Х-555", до 9 КР "Калибр", 4 КАР Х-59).

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Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны было уничтожено 47 крылатых и управляемых авиационных ракет (46 крылатых и 1 авационная -ред). Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.  

В Воздушном командовании "Південь" уточняют, что их воинами сбиты 23 крылатые ракеты: 3 ракеты над Одесской областью, 13 - над Николаевской, 7 - над Херсонской.

Дословно Воздушные силы: "К противовоздушному бою привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительной авиации, мобильные огневые группы Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины".

Прямая речь Залужного: "Цель россиян остается неизменной - психологическое давление на украинцев и разрушение критической инфраструктуры.

Но нас не сломить! Спасибо военнослужащим, которые держат небо над Украиной!".

Что предшествовало: Утром 26 января по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетной атаки россиян.

Позже в Воздушных силах сообщили, что оккупанты запустили по Украине более 30 ракет. В нескольких областях прогремели взрывы. 

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российского ракетного обстрела в Голосеевском районе погиб человек, еще двое пострадавших госпитализированы. 

Темы: ракетный ударРосcиявойнаВоздушные силы ВСУ
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