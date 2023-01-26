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Удар по багатоповерхівці в Дніпрі: вісім тіл не можуть ідентифікувати

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 26 січня 2023, 14:02
Фото Дніпропетровська ОВА

Досі залишаються неідентифікованими вісім тіл загиблих внаслідок влучання російської ракети у багатоповерховий будинок в Дніпрі 14 січня.

Джерело: Укрінформ з посиланням на коментар пресслужби Дніпропетровської ОВА

Дослівно ОВА: "В судово-медичній експертизі зареєстровано 46 загиблих, з них 6 дітей. 38 осіб упізнано, в тому числі 5 дітей до 18 років, та 8 не встановлено".

Деталі: Дніпропетровська ОВА повідомляє, що стаціонарне лікування проходять 12 постраждалих (11 дорослих – 9 жінок та 2 чоловіки, та 1 дитина – дівчинка). Стан усіх пацієнтів стабільний. 

Передісторія: 

  • 14 січня під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі. Удар завдали ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.
  • 17 січня у Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети. Повідомлялося, що загинули 46 людей, з них 6 дітей.

Теми: Дніпрожертвиракетний удар
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