Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удар по багатоповерхівці в Дніпрі: вісім тіл не можуть ідентифікувати

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 26 січня 2023, 13:02
Удар по багатоповерхівці в Дніпрі: вісім тіл не можуть ідентифікувати
Фото Дніпропетровська ОВА

Досі залишаються неідентифікованими вісім тіл загиблих внаслідок влучання російської ракети у багатоповерховий будинок в Дніпрі 14 січня.

Джерело: Укрінформ з посиланням на коментар пресслужби Дніпропетровської ОВА

Дослівно ОВА: "В судово-медичній експертизі зареєстровано 46 загиблих, з них 6 дітей. 38 осіб упізнано, в тому числі 5 дітей до 18 років, та 8 не встановлено".

Реклама:

Деталі: Дніпропетровська ОВА повідомляє, що стаціонарне лікування проходять 12 постраждалих (11 дорослих – 9 жінок та 2 чоловіки, та 1 дитина – дівчинка). Стан усіх пацієнтів стабільний. 

Передісторія: 

  • 14 січня під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі. Удар завдали ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.
  • 17 січня у Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети. Повідомлялося, що загинули 46 людей, з них 6 дітей.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Дніпрожертвиракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Дніпро
У Дніпрі патрульний застрелив чоловіка, який чинив опір
До 10 зросла кількість постраждалих від удару по Дніпру
Ворог вдарив ракетами по Дніпру: 7 постраждалих, багато пошкоджень
Останні новини
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
Усі новини...
Реклама: