Удар по багатоповерхівці в Дніпрі: вісім тіл не можуть ідентифікувати

Досі залишаються неідентифікованими вісім тіл загиблих внаслідок влучання російської ракети у багатоповерховий будинок в Дніпрі 14 січня.

Джерело: Укрінформ з посиланням на коментар пресслужби Дніпропетровської ОВА

Дослівно ОВА: "В судово-медичній експертизі зареєстровано 46 загиблих, з них 6 дітей. 38 осіб упізнано, в тому числі 5 дітей до 18 років, та 8 не встановлено".

Деталі: Дніпропетровська ОВА повідомляє, що стаціонарне лікування проходять 12 постраждалих (11 дорослих – 9 жінок та 2 чоловіки, та 1 дитина – дівчинка). Стан усіх пацієнтів стабільний.

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