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Удар по многоэтажке в Днепре: восемь тел не могут идентифицировать

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 26 января 2023, 13:02
Удар по многоэтажке в Днепре: восемь тел не могут идентифицировать
Фото Днепропетровская ОВА

До сих пор остаются неидентифицированными восемь тел погибших в результате попадания российской ракеты в многоэтажный дом в Днепре 14 января.

Источник: Укринформ со ссылкой на комментарий пресс-службы Днепропетровской ОВА

Дословно ОВА: "В судебно-медицинской экспертизе зарегистрировано 46 погибших, из них 6 детей. 38 человек опознаны, в том числе 5 детей до 18 лет, и 8 не установлено".

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Детали: Днепропетровская ОВА сообщает, что стационарное лечение проходят 12 пострадавших (11 взрослых - 9 женщин и 2 мужчины, и 1 ребенок - девочка). Состояние всех пациентов стабильное. 

Предыстория: 

  • 14 января во время массированной ракетной атаки россияне попали в многоэтажку в Днепре. Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.
  • 17 января в Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте попадания российской ракеты. Сообщалось, что погибли 46 человек, из них 6 детей.

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Темы: Днепржертвыракетный удар
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