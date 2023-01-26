Удар по многоэтажке в Днепре: восемь тел не могут идентифицировать
Четверг, 26 января 2023, 14:02
До сих пор остаются неидентифицированными восемь тел погибших в результате попадания российской ракеты в многоэтажный дом в Днепре 14 января.
Источник: Укринформ со ссылкой на комментарий пресс-службы Днепропетровской ОВА
Дословно ОВА: "В судебно-медицинской экспертизе зарегистрировано 46 погибших, из них 6 детей. 38 человек опознаны, в том числе 5 детей до 18 лет, и 8 не установлено".
Детали: Днепропетровская ОВА сообщает, что стационарное лечение проходят 12 пострадавших (11 взрослых - 9 женщин и 2 мужчины, и 1 ребенок - девочка). Состояние всех пациентов стабильное.
Предыстория:
- 14 января во время массированной ракетной атаки россияне попали в многоэтажку в Днепре. Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.
- 17 января в Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте попадания российской ракеты. Сообщалось, что погибли 46 человек, из них 6 детей.