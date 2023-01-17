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Кількість загиблих від удару по будинку у Дніпрі зросла до 45, пошуки тривали 69 годин

Олександр Шумілін, Олена РощінаВівторок, 17 січня 2023, 16:00
Кількість загиблих від удару по будинку у Дніпрі зросла до 45, пошуки тривали 69 годин
Фото: Резніченко

За уточненою інформацією в Дніпрі в результати влучання російської ракети у житловий будинок 14 січня загинули 45 людей, з них 6 дітей.

Джерело: повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка та заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко

Пряма мова: "Квіти в пам'ять про безневинні життя, які забрали росіяни, принесли до потрощеного будинку разом з рятувальниками, поліціянтами, волонтерами і керманичем Дніпра.

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За уточненою інформацією, російська ракета вбила 45 людей, з-поміж них 6-ро дітей".

Оновлення: О 19:20 заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що пошуково-рятувальні роботи у Дніпрі після ракетного удару 14.01.2023 завершено о 13:00, пошуки тривали 69 годин.

Вдалося врятувати 39 людей (із них 6 дітей), 79 поранені (з-поміж них 16 дітей), у лікарнях зараз перебуває 28 постраждалих (10 у важкому стані). Загинули 45 людей (із них 6 дітей, наймолодшій дитині було 11 місяців). 

ВІДЕО ДНЯ

236 квартир зруйновано,понад 400 людей залишилися без житла. Місто та область облаштували місця для їх тимчасового розміщення.

Передісторія:

  • Раніше у вівторок ДСНС повідомила, що у Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару 14 січня – 20 людей зникли безвісти. Тоді підтвердили загибель 44 людей.

Передісторія:

Теми: ДніпроРосіявійнаракетний удар
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