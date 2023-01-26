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На Одещині збили ще одну ракету – Повітряні сили

Тетяна Лозовенко, Ірина БалачукЧетвер, 26 січня 2023, 14:30
На Одещині збили ще одну ракету – Повітряні сили
Ілюстративне фото

У небі над Миколаївщиною зафіксували російські ракети, пізніше на Одещині ППО збила ракету Х-59, випущену з винищувача Су-35.

Джерело: очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram, очільник Одеської ОВА Максим Марченко в Telegram, речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП, Повітряне командування "Південь"

Пряма мова: "У нас ракети. Не ігноруємо тривогу".

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Деталі: В області оголошена повітряна тривога.

Оновлено о 14:33: Кім повідомив, що "небо чисте". Повітряну тривогу в області скасували о 14:31.

Оновлено о 14:40: Очільник Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що ворог ще раз намагався здійснити ракетний удар по Одеській області. Під час чергової ворожої атаки підрозділами протиповітряної оборони була збита ще одна крилата ракета, випущена з літака.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено о 14:57: Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив "Українській правді", що над Миколаївщиною і Одещиною могли помітити і збити керовані авіаційні ракети Х-59, які росіяни запускають з окупованих територій України. Зокрема, йдеться про ракети, випущені з винищувача Су-35.

Оновлено о 15:30: Повітряне командування "Південь" повідомило, що близько 14:00 була збита над морем спрямована по Одещині керована авіаційна ракета Х-59, випущена російським винищувачем Су-35.

Що цьому передувало: 

  • Вранці 26 січня по всій Україні оголосили повітряну тривогу через ракетну атаку Росії. У Повітряних силах повідомили, що окупанти запустили по Україні понад 30 ракет
  • Під час масованого ракетного удару по Україні 26 січня Росія здійснила 55 пусків різноманітних ракет, 47 було збито.

Теми: Миколаївська областьракетний ударвійна
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