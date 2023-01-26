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В Одесской области сбили еще одну ракету - Воздушные силы

Татьяна Лозовенко, Ирина БалачукЧетверг, 26 января 2023, 14:30
В Одесской области сбили еще одну ракету - Воздушные силы
Иллюстративное фото

В небе над Николаевской областью зафиксировали российские ракеты, позже в Одесской области ПВО сбила ракету Х-59, выпущенную с истребителя Су-35.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram, представитель Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП, Воздушное командование "Юг"

Прямая речь: "У нас ракеты. Не игнорируем тревогу".

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Детали: В области объявлена воздушная тревога.

Обновлено в 14:33: Ким сообщил, что "небо чистое". Воздушную тревогу в области отменили в 14:31.

Обновлено в 14:40: Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что враг еще раз пытался осуществить ракетный удар по Одесской области. Во время очередной вражеской атаки подразделениями противовоздушной обороны была сбита еще одна крылатая ракета, выпущенная с самолета.

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Обновлено в 14:57: Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил "Украинской правде", что над Николаевской и Одесской областями могли заметить и сбить управляемые авиационные ракеты Х-59, которые россияне запускают с оккупированных территорий Украины. В частности, речь идет о ракетах, выпущенных из истребителя Су-35.

Обновлено в 15:30: Воздушное командование "Юг" сообщило, что около 14:00 была сбита над морем направленная по Одесской области управляемая авиационная ракета Х-59, выпущенная российским истребителем Су-35.

Что этому предшествовало: 

  • Утром 26 января по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетной атаки России. В Воздушных силах сообщили, что оккупанты запустили по Украине более 30 ракет
  • Во время массированного ракетного удара по Украине 26 января Россия осуществила 55 пусков различных ракет, 47 были сбиты

Темы: Николаевская областьракетный ударвойна
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