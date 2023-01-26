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Яке море?! Титанічно працюю: Тищенко обурився реакції партії на його Таїланд

Михайло Ткач, Євген КізіловЧетвер, 26 січня 2023, 17:10
Яке море?! Титанічно працюю: Тищенко обурився реакції партії на його Таїланд
микола тищенко, фото з його фб-сторінки

Нардеп Микола Тищенко, який під час війни поїхав до Таїланду і за це був виключений із партії "Слуга народу", засипав сповненими обурення повідомленнями фракційний чат.

Джерело: скриншоти чату, які опинилися в розпорядженні "Української правди"

Деталі: У четвер стало відомо, що народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко на 11 місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну запланував поїздку до Таїланду, начебто на зустріч з українською громадою.

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Одразу після того, як ця інформація просочилася в маси, Тищенка виключили з партії і звільнили з посади заступника глави фракції у Верховній раді.

Після цього Тищенко пішов у чат фракції з'ясовувати стосунки. Атлетичний нардеп підписаний там як "Тренер" і спілкується виключно російською.

У переписці Тищенко апелює до того, що керівництво фракції було в курсі його поїздки і було не проти. Крім того, він поїхав "титанічно" працювати і ні на яке море ходити не збирався.

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Пряма мова Тищенка в чаті (орфографію збережено): "Какое море??!! Я тут сам без семьи!!! Проездом на пару дней, это пиз…ц знаете…

 

Я провел и провожу титаническую работу. Был уже в разных странах. В Тае вообще нет посла … люди обратились я не отказал…

 

Давид Арахамия ты же в курсе всех моих передвижений, я ничего не скрываю работаю в рамках группы дружбы Вьетнам и с послами ездим по азиатскому региону. Встретился с представителями коралевской семьи. Вы же сами поставили задачу для всех депов пахать 24/7…

 

Все всеми подписано, поехал за свой счет. Провел столько переговоров … народ вы чё?"

 

Більше деталей: Як доказ "титанічної праці" Тищенко кинув у чат таку фотографію:

 

Що передувало: У четвер стало відомо, що "слуга" Тищенко поїхав у Таїланд нібито до української громади.

Дуже швидко на це відреагували колеги нардепа по партії та фракції. Його виключили з партії та звільнили з посади заступника голови фракції у Верховній раді. А голова фракції Давид Арахамія пообіцяв ще вигнати Тищенка з фракції.

Теми: ТищенкоСлуга народуВерховна Радаскандал
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