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Тищенка вигнали з партії "Слуга народу"

Валентина РоманенкоЧетвер, 26 січня 2023, 16:19
Микола Тищенко. фото "Слуга народу"

Нардепа Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу", керівник парламентської фракції СН Давид Арахамія звільнив його з посади свого заступника і анонсував виключення з фракції.

Джерело: Арахамія в Telegram, речниця фракції СН Юлія Палійчук, голова партії СН Олена Шуляк, спікер ВР Руслан Стефанчук

Пряма мова: "Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни.

Тому готуємо ряд кадрових рішень:

  1. Звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції "Слуга народу".
  2. Скликаємо термінове засідання, щоб виключити його зі складу нашої фракції.
  3. Звертаюся до Олени Шуляк з проханням виключити його з партії "Слуга народу".

Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що.

Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни".

Деталі: Спікер парламенту Руслан Стефанчук зазначив, що Миколу Тищенка нікуди за кордон не відряджав і розпорядження на відрядження до Таїланду, як голова Верховної Ради України, не підписував.

ВІДЕО ДНЯ

Речниця фракції СН Юлія Палійчук репостнула повідомлення Арахамії із дописом, що Тищенка звільнено з посади заступника голови фракції "Слуга народу".

Оновлено: Голова партії Олена Шуляк повідомила, що, керуючись статутом політсили, ухвалила рішення про виключення Тищенка з партії "Слуга народу".

Реацію самого Тищенка читайте тут: Яке море?! Титанічно працюю: Тищенко обурився реакції партії на його Таїланд

Що передувало: 26 січня стало відомо, народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко на 11 місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну запланував у Бангкоці зустріч з українською громадою.

Нагадаємо: Рада національної безпеки та оборони вирішила, що на час воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження. Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення у дію цього рішення РНБО 23 січня.

Згідно з документом, Кабінет міністрів у п'ятиденний строк має внести зміни до постанови про порядок перетину кордону та внормувати нові правила стосово чиновників. На данний момент цієї поставнови ще немає.

Для народних депутатів наразі немає перешкод для перетину кордону, якщо вони мають відповідні документи і стосовно них немає приписів правоохоронних відомств про заборону виїзду.

Теми: Слуга народу
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