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Какое море?! Титанически работаю: Тищенко возмутился реакции партии на его Таиланд

Михаил Ткач, Евгений КизиловЧетверг, 26 января 2023, 17:10
Какое море?! Титанически работаю: Тищенко возмутился реакции партии на его Таиланд
николай тищенко, фото с его фб-странички

Нардеп Николай Тищенко, который во время войны поехал в Таиланд и за это был исключен из партии "Слуга народа", засыпал полными возмущения сообщениями фракционный чат.

Источник: скриншоты чата, которые оказались в распоряжении "Украинской правды"

Детали: В четверг стало известно, что народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко на 11 месяце полномасштабного вторжения России в Украину запланировал поездку в Таиланд, якобы на встречу с украинской общиной.

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Сразу после того, как эта информация просочилась в массы, Тищенко исключили из партии и уволили с поста заместителя главы фракции в Верховной раде.

После этого Тищенко пошел в чат фракции выяснять отношения. Атлетический нардеп подписан там как "Тренер" и общается исключительно по-русски.

В переписке Тищенко апеллирует к тому, что руководство фракции было в курсе его поездки и было не против. Кроме того, он поехал "титанически" работать и ни на какое море ходить не собирался.

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Прямая речь Тищенко в чате (орфография сохранена): "Какое море??!! Я тут сам без семьи!!! Проездом на пару дней, это пиз…ц знаете…

 

Я провел и провожу титаническую работу. Был уже в разных странах. В Тае вообще нет посла … люди обратились я не отказал…

 

Давид Арахамия ты же в курсе всех моих передвижений, я ничего не скрываю работаю в рамках группы дружбы Вьетнам и с послами ездим по азиатскому региону. Встретился с представителями коралевской семьи. Вы же сами поставили задачу для всех депов пахать 24/7…

 

Все всеми подписано, поехал за свой счет. Провел столько переговоров … народ вы чё?"

 

Больше деталей: В качестве доказательства "титанического труда" Тищенко бросил в чат такую фотографию:

 

Что предшествовало: В четверг стало известно, что "слуга" Тищенко поехал в Таиланд якобы к украинской общине.

Очень быстро на это отреагировали коллеги нардепа по партии и фракции. Его исключили из партии и уволили с поста заместителя главы фракции в Верховной раде. А глава фракции Давид Арахамия пообещал еще выгнать Тищенко из фракции.

Темы: ТищенкоСлуга народаВерховная Радаскандал
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