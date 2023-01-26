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"Слуга" Тищенко гайнув у Таїланд до "української громади"

Альона Мазуренко Четвер, 26 січня 2023, 14:05
Слуга Тищенко гайнув у Таїланд до української громади

Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко на 11 місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну запланував у Бангкоці зустріч з українською громадою.

Джерело: пресслужба посольства України у Таїланді

Дослівно: "Посольство запрошує на зустріч з народним депутатом України 9-ого скликання Миколою Тищенком для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд".

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Деталі: Зустріч запланована на п'ятницю 27 січня в готелі "Novotel" у столиці Таїланду Бангкоці. 

Що було раніше: За рішенням РНБО народні депутати та інші чиновники зможуть покидати територію країни під час воєнного стану виключно у службові відрядження

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Тищенко з початку повномасштабного вторгнення перебував на Закарпатті. Влітку його звільнили з посади голови Закарпатської обласної організації "Слуги народу" через погану репутацію. 
  • Одіозний нардеп також часто піариться за рухунок фото у тактичному одязі зі звільнених українськими захисниками територій. Щоправда, через щонайменше кілька тижнів після деокупації. 
  • Також він відомий тим, що влаштував вечірку під час карантину в ресторані готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини.
  • Крім того, Тищенко кум голови офісу президента Андрія Єрмака.

Теми: Слуга народускандалВерховна РадаТаїланд
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