Західні танки буде підтримувати українська артилерія: Резніков показав САУ "Богдана"

Міністерство оборони України у 2022 році закуповувало озброєння та військову техніку у вітчизняних виробників, тому західні танки на фронті буде підтримувати українська артилерія, а незабаром українцям представлять і розробки безпілотників.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у Facebook

Пряма мова: "Міноборони не афішувало це, але весь минулий рік ми не припиняли закупівлі ОВТ у вітчизняних виробників. Там, де було можливо, у межах компетенції сприяли розгортанню у нових локаціях та збільшенню потужностей.

Так само минулого року після критичного періоду, коли значний обсяг ресурсів спрямовувався на імпорт необхідного для оборони, Міноборони підготувало перехід, щоб у 2023 році максимальний обсяг коштів було спрямовано українським виробникам. Це стосується усіх компонентів: від форми, взуття, бронежилетів і БПЛА – до важкої зброї і боєприпасів".

Деталі: Резніков показав фотографію української самохідної артилерійської установки (САУ) "Богдана" калібру 155-мм.

Олексій Резніков на САУ "Богдана"

Міністр повідомив, що "одна така артсистема успішно пройшла випробування на полі бою".

За його словами, нові артсистеми Міноборони профінансувало ще навесні 2022 року.

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Пряма мова: "Танки західного виробництва, які надійдуть за кілька місяців, на фронті буде підтримувати українська – у всіх розуміннях цього слова - артилерія.

Я вже озвучував свій підхід. Україна має бути максимально незалежною у всіх компонентах забезпечення оборони, де це можливо. Це робить нашу країну бажаним партнером, посилює наші позиції. Саме тому Міноборони нарощуватиме зусилля у контексті стимулювання українських виробників.

Невдовзі представимо перші результати нашого руху щодо БПЛА".

Цьому передувало: В останні дні розгорівся черговий скандал навколо державних закупівель Міноборони: йшлося про продукти за завищеною ціною для українського війська.

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