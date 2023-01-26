Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Західні танки буде підтримувати українська артилерія: Резніков показав САУ "Богдана"

Олена РощінаЧетвер, 26 січня 2023, 18:54
Олексій Резніков на САУ "Богдана", фото з Facebook міністра

Міністерство оборони України у 2022 році закуповувало озброєння та військову техніку у вітчизняних виробників, тому західні танки на фронті буде підтримувати українська артилерія, а незабаром українцям представлять і розробки безпілотників.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у Facebook

Пряма мова: "Міноборони не афішувало це, але весь минулий рік ми не припиняли закупівлі ОВТ у вітчизняних виробників. Там, де було можливо, у межах компетенції сприяли розгортанню у нових локаціях та збільшенню потужностей.

Так само минулого року після критичного періоду, коли значний обсяг ресурсів спрямовувався на імпорт необхідного для оборони, Міноборони підготувало перехід, щоб у 2023 році максимальний обсяг коштів було спрямовано українським виробникам. Це стосується усіх компонентів: від форми, взуття, бронежилетів і БПЛА – до важкої зброї і боєприпасів".

Деталі: Резніков показав фотографію української самохідної артилерійської установки (САУ) "Богдана" калібру 155-мм. 

 
Олексій Резніков на САУ "Богдана"

Міністр повідомив, що "одна така артсистема успішно пройшла випробування на полі бою".

За його словами, нові артсистеми Міноборони профінансувало ще навесні 2022 року. 

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Танки західного виробництва, які надійдуть за кілька місяців, на фронті буде підтримувати українська – у всіх розуміннях цього слова - артилерія.

Я вже озвучував свій підхід. Україна має бути максимально незалежною у всіх компонентах забезпечення оборони, де це можливо. Це робить нашу країну бажаним партнером, посилює наші позиції. Саме тому Міноборони нарощуватиме зусилля у контексті стимулювання українських виробників.

Невдовзі представимо перші результати нашого руху щодо БПЛА".

Цьому передувало: В останні дні розгорівся черговий скандал навколо державних закупівель Міноборони: йшлося про продукти за завищеною ціною для українського війська.

Читайте також: Мільйони ексчиновника, "відкати" та фейкові бронежилети. Історія шахрайства на закупках Міноборони

Теми: зброяРезніковМіноборонивиробництво
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відео"Українська правда" запустила новий формат на YouTube

Розвідка Британії: На Новий рік у Макіївці було знищено понад 300 окупантів

ISW повідомив імовірні напрямки нового наступу росіян

Саакашвілі вважає, що його повернення в Грузію могла спланувати Росія

Захід пообіцяв Україні 321 танк – посол у Франції

відеоЗеленський почав "марафон чесності", щоб не пустити спортсменів з РФ на Олімпіаду

Усі новини...
Нуланд: Санкції проти РФ можуть бути послаблені, якщо вона вийде з України
Канада передасть Україні чотири танки Leopard 2
Франція та Італія близькі до угоди про постачання Україні ЗРК SAMP/T – Reuters
В Україну приїхали аудитори зі США для контролю за допомогою – Нуланд
Останні новини
13:32
Президент МОК хоче допустити росіян на Олімпіаду попри можливий бойкот з боку України
13:17
фотоПрикордонники затримали ухилянта, який прикидався жінкою
13:04
УЗ завершила формальності щодо відтермінування на 2 роки погашення євробондів
12:50
фотоДепутатка Закарпатської облради зобразила область в кольорах угорського прапора
12:34
Як не втратити статус тимчасового захисту в Польщі при перетині кордону – пояснюють прикордонники
12:28
Ринкова вартість Intel впала на рекордні $8 млрд
12:02
У США затвердили препарат проти рідкісного типу раку крові
11:59
Ані Україна, ані Росія не досягнуть у війні "абсолютної перемоги" – RAND
11:39
В енергосистемі зберігається значний дефіцит, найскладніша ситуація на Одещині – "Укренерго"
11:30
відео"Українська правда" запустила новий формат на YouTube
Усі новини...