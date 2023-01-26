Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Западные танки будет поддерживать украинская артиллерия: Резников показал САУ "Богдана"

Елена РощинаЧетверг, 26 января 2023, 17:54
Западные танки будет поддерживать украинская артиллерия: Резников показал САУ Богдана
Алексей Резников на САУ "Богдана", фото из Facebook министра

Министерство обороны Украины в 2022 году закупало вооружение и военную технику у отечественных производителей, поэтому западные танки на фронте будет поддерживать украинская артиллерия, а вскоре украинцам представят и разработки беспилотников.

Источник: министр обороны Алексей Резников в Facebook

Прямая речь: "Минобороны не афишировало это, но весь прошлый год мы не прекращали закупки ВВТ у отечественных производителей. Там, где было возможно, в пределах компетенции способствовали развертыванию в новых локациях и увеличению мощностей.

Реклама:

Так же в прошлом году после критического периода, когда значительный объем ресурсов направлялся на импорт необходимого для обороны, Минобороны подготовило переход, чтобы в 2023 году максимальный объем средств был направлен украинским производителям. Это касается всех компонентов: от формы, обуви, бронежилетов и БПЛА – до тяжелого оружия и боеприпасов".

Детали: Резников показал фотографию украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) "Богдана" калибра 155-мм.

Алексей Резников на САУ
Алексей Резников на САУ "Богдана"

Министр сообщил, что "одна такая артсистема успешно прошла испытания на поле боя".

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, новые артсистемы Минобороны профинансировало еще весной 2022 года. 

Прямая речь: "Танки западного производства, которые поступят через несколько месяцев, на фронте будет поддерживать украинская – во всех смыслах этого слова – артиллерия.

Я уже озвучивал свой подход. Украина должна быть максимально независимой во всех компонентах обеспечения обороны, где это возможно. Это делает нашу страну желанным партнером, усиливает наши позиции. Именно поэтому Минобороны будет наращивать усилия в контексте стимулирования украинских производителей.

Вскоре представим первые результаты нашего движения относительно БПЛА".

Этому предшествовало: В последние дни разгорелся очередной скандал вокруг государственных закупок Минобороны: речь шла о продуктах по завышенной цене для украинской армии.

Читайте также: Миллионы экс-чиновника, "откаты" и фейковые бронежилеты. История мошенничества на закупках Минобороны

Темы: оружиеРезниковМинобороныпроизводство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Нуланд: Санкции против РФ могут быть ослаблены, если она выйдет из Украины
Канада передаст Украине четыре танка Leopard 2
Франция и Италия близки к соглашению о поставках Украине ЗРК SAMP/T - Reuters
В Украину приехали аудиторы из США для контроля за помощью - Нуланд
Последние новости
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: