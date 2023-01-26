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Западные танки будет поддерживать украинская артиллерия: Резников показал САУ "Богдана"

Елена РощинаЧетверг, 26 января 2023, 18:54
Алексей Резников на САУ "Богдана", фото из Facebook министра

Министерство обороны Украины в 2022 году закупало вооружение и военную технику у отечественных производителей, поэтому западные танки на фронте будет поддерживать украинская артиллерия, а вскоре украинцам представят и разработки беспилотников.

Источник: министр обороны Алексей Резников в Facebook

Прямая речь: "Минобороны не афишировало это, но весь прошлый год мы не прекращали закупки ВВТ у отечественных производителей. Там, где было возможно, в пределах компетенции способствовали развертыванию в новых локациях и увеличению мощностей.

Так же в прошлом году после критического периода, когда значительный объем ресурсов направлялся на импорт необходимого для обороны, Минобороны подготовило переход, чтобы в 2023 году максимальный объем средств был направлен украинским производителям. Это касается всех компонентов: от формы, обуви, бронежилетов и БПЛА – до тяжелого оружия и боеприпасов".

Детали: Резников показал фотографию украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) "Богдана" калибра 155-мм.

Алексей Резников на САУ
Алексей Резников на САУ "Богдана"

Министр сообщил, что "одна такая артсистема успешно прошла испытания на поле боя".

По его словам, новые артсистемы Минобороны профинансировало еще весной 2022 года. 

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Прямая речь: "Танки западного производства, которые поступят через несколько месяцев, на фронте будет поддерживать украинская – во всех смыслах этого слова – артиллерия.

Я уже озвучивал свой подход. Украина должна быть максимально независимой во всех компонентах обеспечения обороны, где это возможно. Это делает нашу страну желанным партнером, усиливает наши позиции. Именно поэтому Минобороны будет наращивать усилия в контексте стимулирования украинских производителей.

Вскоре представим первые результаты нашего движения относительно БПЛА".

Этому предшествовало: В последние дни разгорелся очередной скандал вокруг государственных закупок Минобороны: речь шла о продуктах по завышенной цене для украинской армии.

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Темы: оружиеРезниковМинобороныпроизводство
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