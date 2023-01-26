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Генштаб розповів про 17 дронів і 59 ракет ворога й 9 ударів української авіації

Олена РощінаЧетвер, 26 січня 2023, 19:24

26 січня, на 337-му добу повномасштабної війни, російські війська задіяли проти України 17 дронів-камікадзе, усі їх збито, а також випустив 59 ракет, із яких українські захисники знищили 47 одиниць.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 

Дослівно: "Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається й надалі.

Протягом цієї доби противник завдав 37 авіаційних ударів. 17 із них – з використанням БпЛА типу Shahed-136. Усі ці дрони було збито. Окрім того, російські окупанти здійснили 59 пусків ракет, 47 з яких – знищено. На жаль, є влучання в цивільні об’єкти, є загиблі серед мирних жителів. 

Також загарбники здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню".

Деталі: Для досягнення раніше заявлених цілей, не зважаючи на значні втрати, противник продовжує наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

На Лиманському та Авдіївському напрямках ворог вів безуспішні дії з метою покращення тактичного положення.

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На решті напрямків – обороняється.

Стан справ на різних напрямках:

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Триває спільне навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання військ збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь. У той же час, обстрілів із мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Тимоновичі Чернігівської області; Павлівка і Тимофіївка – Сумської, а також Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори, Колодязне і Новомлинськ на Харківщіні.
  • На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Дворічне, Орлянка, Піщане, Берестове і Лозова Харківської області; Стельмахівка - Луганської, а також Іванівка на Донеччині.
  • На Лиманському напрямку під вогонь з танків та артилерії потрапили Макіївка, Невське, Червонопопівка, Діброва та Кузьмине на Луганщині, а також Ямполівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку вогневого ураження, зокрема, зазнали Спірне, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк на Донеччині.
  • На Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Водяне, Георгіївку і Мар’їнку.
  • На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Новопіль на Доннечині, а також Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів і Степове Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з артилерії передмістя та сам Херсон.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога.

Крім того, протягом доби українські захисники збили 3 розвідувальних БпЛА окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, район зосередження артилерії та 2 інших важливих військових об’єкта загарбників.

Нагадаємо: За даними ДСНС України станом на 15:00 четверга 26 січня, внаслідок терористичних ракетних атак Росії від початку цієї доби в Україні загинули 11 людей, ще 11 постраждали.

Теми: війнаракетний ударШахедГенштаб
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