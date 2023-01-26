Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб розповів про 17 дронів і 59 ракет ворога й 9 ударів української авіації

Олена РощінаЧетвер, 26 січня 2023, 18:24

26 січня, на 337-му добу повномасштабної війни, російські війська задіяли проти України 17 дронів-камікадзе, усі їх збито, а також випустив 59 ракет, із яких українські захисники знищили 47 одиниць.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 

Дослівно: "Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається й надалі.

Реклама:

Протягом цієї доби противник завдав 37 авіаційних ударів. 17 із них – з використанням БпЛА типу Shahed-136. Усі ці дрони було збито. Окрім того, російські окупанти здійснили 59 пусків ракет, 47 з яких – знищено. На жаль, є влучання в цивільні об’єкти, є загиблі серед мирних жителів. 

Також загарбники здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню".

Деталі: Для досягнення раніше заявлених цілей, не зважаючи на значні втрати, противник продовжує наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському та Авдіївському напрямках ворог вів безуспішні дії з метою покращення тактичного положення.

На решті напрямків – обороняється.

Стан справ на різних напрямках:

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Триває спільне навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання військ збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь. У той же час, обстрілів із мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Тимоновичі Чернігівської області; Павлівка і Тимофіївка – Сумської, а також Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори, Колодязне і Новомлинськ на Харківщіні.
  • На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Дворічне, Орлянка, Піщане, Берестове і Лозова Харківської області; Стельмахівка - Луганської, а також Іванівка на Донеччині.
  • На Лиманському напрямку під вогонь з танків та артилерії потрапили Макіївка, Невське, Червонопопівка, Діброва та Кузьмине на Луганщині, а також Ямполівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку вогневого ураження, зокрема, зазнали Спірне, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк на Донеччині.
  • На Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Водяне, Георгіївку і Мар’їнку.
  • На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Новопіль на Доннечині, а також Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів і Степове Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з артилерії передмістя та сам Херсон.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога.

Крім того, протягом доби українські захисники збили 3 розвідувальних БпЛА окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, район зосередження артилерії та 2 інших важливих військових об’єкта загарбників.

Нагадаємо: За даними ДСНС України станом на 15:00 четверга 26 січня, внаслідок терористичних ракетних атак Росії від початку цієї доби в Україні загинули 11 людей, ще 11 постраждали.

Теми: війнаракетний ударШахедГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

Усі новини...
війна
Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков
Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ
За добу на фронті відбулось 35 бойових зіткнень – Генштаб
Останні новини
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
Усі новини...
Реклама: