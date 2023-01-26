Генштаб рассказал о 17 дронах и 59 ракетах врага и 9 ударах украинской авиации

26 января, на 337-е сутки полномасштабной войны, российские войска задействовали против Украины 17 дронов-камикадзе, все они сбиты, а также выпустили 59 ракет, из которых украинские защитники уничтожили 47 единиц.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке

Дословно: "Враг не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства, наносит удары по гражданским объектам и помещениям мирного населения. Угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины остается и в дальнейшем.

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В течение этих суток противник нанес 37 авиационных ударов. 17 из них – с использованием БПЛА типа Shahed-136. Все эти дроны были сбиты. Кроме того, российские оккупанты осуществили 59 пусков ракет, 47 из которых – уничтожены. К сожалению, есть попадания в гражданские объекты, есть погибшие среди мирных жителей.

Также захватчики совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня".

Детали: Для достижения ранее заявленных целей, несмотря на значительные потери, противник продолжает наступление на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

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На Лиманском и Авдеевском направлениях враг вел безуспешные действия с целью улучшения тактического положения.

На остальных направлениях – обороняется.

Состояние дел на разных направлениях:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжаются совместные учения авиационного компонента региональной группировки войск вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь. В то же время, обстрелам из минометов и артиллерии подверглись районы населенных пунктов Тимоновичи Черниговской области; Павловка и Тимофеевка – Сумской, а также Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанские Хутора, Колодязное и Новомлинск на Харьковщине.

На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Двуречное, Орлянка, Песчаное, Берестовое и Лозовая Харьковской области; Стельмаховка – Луганской, а также Ивановка на Донетчине.

На Лиманском направлении под огонь из танков и артиллерии попали Макеевка, Невское, Червонопоповка, Диброва и Кузьмино на Луганщине, а также Ямполовка Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневому поражению, в частности, подверглись Спорное, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Водяное, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Угледар, Великая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 20 населенных пунктов, в частности, Новополь на Доннечине, а также Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли из артиллерии пригород и сам Херсон.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса врага.

Кроме того, в течение суток украинские защитники сбили 3 разведывательных БпЛА оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 3 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, район сосредоточения артиллерии и 2 других важных военных объекта захватчиков.

Напомним: По данным ГСЧС Украины по состоянию на 15:00 четверга 26 января, в результате террористических ракетных атак России с начала этих суток в Украине погибли 11 человек, еще 11 пострадали.