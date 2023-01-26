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У "Слузі народу" відбувається опитування щодо виключення Тищенка з фракції – Арахамія

Євген КізіловЧетвер, 26 січня 2023, 19:27
давид арахамія, фото з його соцмереж

Наразі у фракції "Слуга народу" відбувається онлайн-опитування щодо того, чи потрібно виключати Миколу Тищенка із фракції.

Джерело: голова фракції Давид Арахамія в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Зараз проходить онлайн-опитування (у нас є онлайн-інструмент) у фракції щодо виключення його з фракції "Слуга народу".

Що передувало: Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко на 11 місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну запланував у Таїланді зустріч з українською громадою.

Після того, як ця новина набула суспільного резонансу, Тищенка виключили з партії "Слуга народу", звільнили з посади заступника голови фракції та анонсували виключення з фракції.

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Теми: ТищенкоСлуга народузвільнення
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