У "Слузі народу" відбувається опитування щодо виключення Тищенка з фракції – Арахамія
Четвер, 26 січня 2023, 18:27
Наразі у фракції "Слуга народу" відбувається онлайн-опитування щодо того, чи потрібно виключати Миколу Тищенка із фракції.
Джерело: голова фракції Давид Арахамія в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Зараз проходить онлайн-опитування (у нас є онлайн-інструмент) у фракції щодо виключення його з фракції "Слуга народу".
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Що передувало: Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко на 11 місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну запланував у Таїланді зустріч з українською громадою.
Після того, як ця новина набула суспільного резонансу, Тищенка виключили з партії "Слуга народу", звільнили з посади заступника голови фракції та анонсували виключення з фракції.