У "Слузі народу" відбувається опитування щодо виключення Тищенка з фракції – Арахамія

давид арахамія, фото з його соцмереж

Наразі у фракції "Слуга народу" відбувається онлайн-опитування щодо того, чи потрібно виключати Миколу Тищенка із фракції.

Джерело: голова фракції Давид Арахамія в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Зараз проходить онлайн-опитування (у нас є онлайн-інструмент) у фракції щодо виключення його з фракції "Слуга народу".

Що передувало: Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко на 11 місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну запланував у Таїланді зустріч з українською громадою.

Після того, як ця новина набула суспільного резонансу, Тищенка виключили з партії "Слуга народу", звільнили з посади заступника голови фракції та анонсували виключення з фракції.