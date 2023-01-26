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В "Слуге народа" проходит опрос об исключении Тищенко из фракции – Арахамия

Евгений КизиловЧетверг, 26 января 2023, 19:27
давид арахамия, фото из его соцсетей

В настоящее время во фракции "Слуга народа" проходит онлайн-опрос относительно того, нужно ли исключать Николая Тищенко из фракции.

Источник: глава фракции Давид Арахамия в ефире телемарафона, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Сейчас проходит онлайн-опрос (у нас есть онлайн-инструмент) во фракции относительно исключения его из фракции "Слуга народа".

Что предшествовало: Народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко на 11 месяце полномасштабного вторжения России в Украину запланировал в Таиланде встречу с украинской общиной.

После того, как эта новость получила общественный резонанс, Тищенко исключили из партии "Слуга народа", уволили с должности замглавы фракции и анонсировали исключение из фракции.

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Темы: ТищенкоСлуга народаувольнение
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