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Зеленський зібрав Ставку: шукали кращий захист від російських ракет

Євген КізіловЧетвер, 26 січня 2023, 18:37
Зеленський зібрав Ставку: шукали кращий захист від російських ракет
Володимир Зеленський, Getty Images

Президент Володимир Зеленський збирав у четвер Ставку верховного головнокомандувача. Серед іншого обговорили, як покращити протидію ракетним ударам Росії.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Чергова спроба країни-терориста залякати нас масованим ракетним ударом укотре зазнала поразки, як цієї поразки скоро зазнає і вся Росія.

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Натомість щойно завершилося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорили заходи ще надійнішої протидії майбутнім ракетним загрозам".

Деталі: Також на засіданні заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо поточної ситуації на фронті.

Детально розглянули ситуацію на Бахмутському напрямку.

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Обговорили питання щодо надходження озброєння й техніки та її оперативне розподілення по угрупованням військ.

Окрему увагу приділили питанню підготовки українських військових за кордоном.

Що передувало: У четвер 26 січня Росія вчергове нанесла ракетно-дронний удар по території України. Внаслідок атаки загинули 11 людей, ще 11 постраждали. Також були ушкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури в різних областях.

Теми: Зеленськийставкавійнаракетний удар
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