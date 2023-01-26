Зеленский собрал Ставку: искали лучшую защиту от российских ракет

Президент Владимир Зеленский собирал в четверг Ставку верховного главнокомандующего. Среди прочего обсудили, как улучшить противодействие ракетным ударам России.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Очередная попытка страны-террориста запугать нас массированным ракетным ударом в очередной раз потерпела поражение, как это поражение скоро потерпит и вся Россия.

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Зато только что завершилось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили меры еще более надежного противодействия будущим ракетным угрозам".

Детали: Также на заседании заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений по текущей ситуации на фронте.

Подробно рассмотрели ситуацию на Бахмутском направлении.

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Обсудили вопросы поступления вооружения и техники и ее оперативное распределение по группировкам войск.

Особое внимание уделили вопросу подготовки украинских военных за рубежом.

Что предшествовало: В четверг 26 января Россия в очередной раз нанесла ракетно-дронный удар по территории Украины. В результате атаки погибли 11 человек, еще 11 пострадали. Также были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в различных областях.