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Знаємо, що планують окупанти, і протидіємо – Зеленський

Олена РощінаЧетвер, 26 січня 2023, 21:47
Знаємо, що планують окупанти, і протидіємо – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

Україні відомі найближчі плани окупаційної армії Росії – і на Ставці верховного головнокомандувача обговорили, до чого готуватися найближчими місяцями.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 26 січня

Пряма мова: "Хоч би що там планували російські окупанти, наша підготовка має бути міцнішою. Говоримо про це з партнерами. І обговорюємо це на засіданнях Ставки. 

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Сьогодні було саме таке засідання. Детально – щодо ситуації на Донеччині. Бахмут, Вугледар і загалом битва за Донбас…

Детально на Ставці обговорили й те, до чого варто готуватися найближчими місяцями. Знаємо, що планують окупанти. Протидіємо. Це стосується й постачання озброєнь і снарядів, і загального зміцнення наших сил оборони".

Деталі: Президент подякував усім підрозділам, які "проявляють потрібну Україні стійкість, виснажують окупанта, знищують його".

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За словами Зеленського, "що більше Росія втратить у цій битві за Донбас, то меншим буде її загальний потенціал".

Теми: ЗеленськийставкавійнаРосія
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