Знаем, что планируют оккупанты, и противодействуем – Зеленский

Украине известны ближайшие планы оккупационной армии России – и на Ставке верховного главнокомандующего обсудили, к чему готовиться в ближайшие месяцы.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 января

Прямая речь: "Что бы там ни планировали российские оккупанты, наша подготовка должна быть сильнее. Говорим об этом с партнерами. И обсуждаем это на заседаниях Ставки.

Сегодня было именно такое заседание. Подробно – по ситуации в Донецкой области. Бахмут, Угледар и в целом битва за Донбасс...

Подробно на Ставке обсудили и то, к чему стоит готовиться в ближайшие месяцы. Знаем, что планируют оккупанты. Противодействуем. Это касается и поставок вооружений и снарядов, и общего укрепления наших сил обороны".

Детали: Президент поблагодарил все подразделения, которые "проявляют нужную Украине стойкость, истощают оккупанта, уничтожают его".

По словам Зеленского, "чем больше Россия потеряет в этой битве за Донбасс, тем меньше будет ее общий потенциал".