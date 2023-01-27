Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Змагання Пригожина і Гіркіна за політичний вплив може зіграти на руку Путіну – ISW

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 січня 2023, 06:48
Євген Пригожин. Фото gettyimages

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що конфлікт між Євгеном Пригожиним та Ігорем Гіркіним – це нова сфера конкуренції за політичний вплив у Росії, яка може піти на користь Володимиру Путіну.

Джерело: ISW

Деталі: Як зазначають експерти, нещодавня сутичка між фінансистом групи "Вагнера" Євгеном Пригожиним і ексватажком донецьких бойовиків, так званим колишнім "міністром оборони ДНР" Ігорем Гіркіним викриває нову сферу конкуренції між російськими націоналістичними групами за політичний вплив у Росії.

У ISW вважають, що Пригожин і Гіркін – обидва критики ведення війни президентом Росії Володимиром Путіним – ймовірно, змагаються за вплив і покровительство серед провійськових політиків, розчарованих ходом війни.

Проте, на думку аналітиків, атака Пригожина проти Гіркіна може піти на користь Путіну.

Пригожин дуже помітний у російському інформаційному просторі, і багато військових блогерів у відповідь на цю перепалку звинуватили Гіркіна у відсутності бойового досвіду і боягузтві.

"Пригожин, можливо, намагався підірвати авторитет Гіркіна, щоб отримати вплив у націоналістичному просторі, одночасно, але не обов'язково навмисно, дискредитуючи одного з найвідоміших критиків Путіна", – йдеться у звіті інституту.

ВІДЕО ДНЯ

У ISW припускають, що Пригожин, ймовірно, намагається максимізувати свій вплив, щоб уникнути долі Гіркіна, якого Кремль змістив з "посад" після того, як його бойовики відступили зі Слов'янська і його причетності до збиття літака рейсу 17 Малайзійських авіаліній у липні 2014 р.

В інституті вказують і на те, що Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції, спрямовані проти глобальної мережі підтримки групи "Вагнера", ймовірно, у відповідь на відновлення зусиль групи "Вагнера" щодо операцій за межами України.

Основні висновки ISW за 26 січня:

  • 26 січня російські війська завдали чергової масованої серії ракетних ударів і ударів з безпілотників по всій території України.
  • Нещодавня сутичка між фінансистом групи Вагнера Євгеном Пригожиним і колишнім російським офіцером Ігорем Гіркіним викриває нову сферу конкуренції між російськими націоналістичними групами за політичний вплив у Росії на тлі російських військових невдач в Україні.
  • Президент Росії Володимир Путін продовжив свою кампанію проти критичних та опозиційних голосів, розправившись з кількома великими опозиційними ЗМІ.
  • Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції, спрямовані на глобальну мережу підтримки групи "Вагнера".
  • Російські джерела стверджують, що українські війська відновили контрнаступальні операції під Кремінною.
  • Окупанти продовжили наземні атаки навколо Бахмута, на західних околицях Донецька та в районі Вугледара.
  • Українські офіційні особи повідомили, що російські війська в Запорізькій області не проводять наступальних операцій у масштабах, необхідних для повномасштабного наступу.
  • Російські військові блогери стверджували, що російські війська продовжують проводити обмежені та локальні наземні атаки в Запорізькій області.
  • Група "Вагнера", ймовірно, зазнала значних втрат у виснажливих наступальних операціях на сході України за останні кілька місяців.
  • За повідомленнями, російські окупаційні чиновники продовжують "націоналізувати" майно та закривати культові споруди українських євангельських християн-баптистів в окупованій Запорізькій області, намагаючись встановити афілійовану з Кремлем Православну церкву Московського патріархату як домінуючу в регіоні.

Теми: РосіяВагнерГіркін
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Топ-посадовець НАТО заявив, що Альянс готовий до прямої конфронтації з Росією

Після чергового ракетного обстрілу Зеленський назвав ATACMS життєво необхідними

Зеленський ввів у дію санкції щодо осіб і компаній, причетних до перевезення окупантів і техніки

У Yasno пояснили, чому світла немає, а платіжки ростуть

США створили інститут для виявлення корупції щодо допомоги Україні

Наступним президентом Чехії стане ексгенерал НАТО Павел

Усі новини...
Росія
Японія вводить нові санкції проти Росії
Знаємо, що планують окупанти, і протидіємо – Зеленський
Зеленський про нові атаки РФ: Це можна зупинити тільки адекватною зброєю
Останні новини
02:01
Безпілотники атакували завод Міноборони Ірану – ЗМІ
01:02
На Донеччині окупанти змушують працівників держпідприємств отримувати паспорти РФ – ЦНС
00:12
Обстріли Сумщини: за добу – 88 "прильотів"
23:20
Топ-посадовець НАТО заявив, що Альянс готовий до прямої конфронтації з Росією
22:48
Іспанська поліція вилучила кокаїн на $114 млн доларів на кораблі для перевезення худоби
22:17
Зеленський написав керівникам міжнародних спортивних організацій щодо МОК і росіян
22:02
Після чергового ракетного обстрілу Зеленський назвав ATACMS життєво необхідними
21:46
Зеленський ввів у дію санкції щодо осіб і компаній, причетних до перевезення окупантів і техніки
21:24
"Свєта – рішаю білети": УЗ викрила схему з поверненими квитками й змінила правила
20:46
Росіяни вдарили по Сумщині: постраждав спорткомплекс і дитсадок
Усі новини...